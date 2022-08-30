СМИ: Миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС 31 августа

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в составе 14 человек прибудет на Запорожскую АЭС в среду, 31 августа. Об этом говорится в материале The New York Times.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил об отправке миссии организации на ЗАЭС. Позднее телеканал CNN предал, что миссия агентства уже находится в Киеве.

После взятия российскими военными Энергодара в Запорожской области расположенная в городе АЭС перешла под их контроль. С тех пор город и территория АЭС регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских силовиков. Ранее глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что украинские военные стараются ударить по хранилищу ядерных отходов на АЭС и, если их попытки окажутся успешными, это может привести к ситуации, схожей с той, что была в Чернобыле.



