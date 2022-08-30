Сообщение об укладке старых труб на дно Черного моря оказалось недостоверным
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Сообщение об укладке старых труб на дно Черного моря оказалось недостоверным

Сообщение об укладке старых труб на дно Черного моря оказалось недостовернымСообщение об укладке старых труб на дно Черного моря в Геленджике оказалось недостоверным

Сообщение об укладке старых труб на дно Черного моря при реализации проекта «Чистая бухта» в Геленджике оказалось недостоверным.

Telegram-канал «Хороший Геленджик» 26 августа опубликовал видео, на котором изображена баржа с трубами плохого качества. Автор видео утверждает, что их укладывают на дно Черного моря. «Старые канализационные трубы укладываются на морское дно при реализации проекта “Чистая бухта”. Если то, о чем говорится в видео правда, то это явный обман города и отмывка средств», — сказано в посте в Telegram-канале.

Ответственная за проект «Концессия водоснабжения — Геленджик» в комментариях к посту заявила, что данная труба не имеет отношения к глубоководным работам. «Фото и видео не являются достоверными. Они не имеют отношения к проекту “Чистая бухта”, который реализует ООО “КВГ”. Трубы для глубоководного выпуска изготавливает “Мытищинский трубный завод”. Затем их везут в Тимашевск, где проводится усиленная изоляция. На каждом этапе ведется контроль работниками Управления федерального казначейства по Краснодарскому краю», — подчеркнули в компании.

В подтверждение слов «Концессия водоснабжения — Геленджик» опубликовала видео с трубами, подготовленными к укладке. Их качество отличается от состояния тех, что были засняты в море неизвестным человеком.

30 августа на сайте «Концессии водоснабжения — Геленджик» появился расширенный комментарий компании. В нем сказано, что на всех этапах строительства ведется фото- и видеофиксация. «Исполнители работ не могут допустить ни малейшего отклонения от проекта. При таком строгом контроле это исключено», — отметил начальник Управления капитального строительства ООО «КВГ» Александр Пивненко.

Директор «Концессии водоснабжения – Геленджик» Алексей Сорокин подчеркнул, что на все трубы имеются специальные сертификаты.

Новость не получила широкого освещения в СМИ. В агрегаторе «Яндекс. Новости» отображается сообщение только одного издания на эту тему — privet-rostov.ru написал новость сразу с комментарием «Концессии водоснабжения — Геленджик».

В соцсетях тема также не получила широкой огласки. Помимо поста в Telegram «Ленте.ру» удалось найти лишь один пост на эту тему во «ВКонтакте» без комментария компании и две публикации с позицией подрядчика.

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По материалам: lenta.ru

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