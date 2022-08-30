Способы, благодаря которым можно быстро и просто удалить известковый налет с кранов в ванной
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Способы, благодаря которым можно быстро и просто удалить известковый налет с кранов в ванной

Способы, благодаря которым можно быстро и просто удалить известковый налет с кранов в ванной

На любом кране рано или поздно появляется известковый налет, а виной тому служат капельки засохшей воды. Если за ним не следить, то отмыть его будет не так просто. Но, несмотря на это, есть несколько действенных способов, которые помогут исправить эту проблему.

Способы избавления от известкового налета на кране в ванной

Для очистки крана в ванной или на кухне от известкового налета вовсе необязательно покупать дорогие спреи. Можно воспользоваться домашними средствами, которые есть в каждом доме.

Сода

Сода является универсальным средством, которое используется в любой сфере. Ее нередко применяют в качестве чистящего средства. Для удаления известкового налета потребуется взять 2 ложки соды и смешать с 200 мл жидкого мыла. Нанести раствор на загрязненные участки, хорошенько протереть губкой и смыть водой.

Зубная паста


Немного зубной пасты следует выдавить на губку и протереть кран. Подождать 1 минуту, после чего все смыть водой. Такой способ позволит сделать кран чистым и блестящим.

Нашатырный спирт

Это средство отлично справится с любым налетом. Потребуется лишь взять 3 ст. ложки аммиака и развести в 200 мл воды. Состав распределить по поверхности, оставить на 10 минут и смыть водой.

Масло для лица и тела

Такое масло пригодится не только для лица или тела, но еще и для чистки крана. Потребуется нанести его на ватный диск или полотенце и протереть кран. При этом способе смывать масло не нужно, кран будет сиять как новый и никакого налета на нем не будет. Между тем масло создает некий защитный эффект, благодаря чему некоторое время на нем не будут оставаться следы воды.

Помимо масла для тела, использовать можно и растительное масло. Эффект от него будет таким же. Единственное, что не стоит делать, так это много наносить его, иначе кран будет жирным.

Гель для душа и жидкое мыло


Очистить кран можно при помощи жидкого мыла либо геля для душа. Потребуется лишь немного вспенить средство, нанести его на ватный диск и протереть кран, оставив на пару минут. После этого следует все смыть водой.

Уксус

Уксус также легко справится с любым налетом, плесенью, грибком и другими загрязнениями. Потребуется лишь смешать его с водой в равных пропорциях, нанести на кран, оставить на 15 минут и смыть.

Лимонный сок или ломтик лимона

Из лимона можно выдавить сок, нанести его на ватный диск или тряпочку, а потом протереть кран. Дать немного времени, чтобы впитался, и смыть водой. Тоже самое можно сделать с четвертинкой лимона. Нужно лишь взять его и протереть. В результате получается сияющий кран, без известкового налета.

Пена для бритья

Это средство также поможет устранить известковый налет на кране в ванной. Потребуется нанести пену на кран и протереть хорошенько руками, после чего оставить на 30 секунд. После такой чистки появится сияющий эффект и не будет никаких следов.


Перекись водорода

Перекись можно использовать не только при порезах, но и как чистящее средство от накипи и налета. Для этого потребуется нанести немного жидкости на ватный диск и тщательно протереть им кран. Дать постоять пару минут и смыть.

# Общество Лайфхаки
По материалам: rsute

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