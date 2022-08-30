США и ЕС обеспокоились из-за военных учений России и Китая
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США и ЕС обеспокоились из-за военных учений России и Китая

США и ЕС обеспокоились из-за военных учений России и КитаяDer Tagesspiegel: США и ЕС обеспокоены из-за военных учений России и Китая «Восток-2022»

Растущее военное сотрудничество России и Китая беспокоит США и Евросоюз (ЕС). Об этом пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.

Опрошенные изданием эксперты считают, что усиливающаяся интеграция Москвы и Пекина бросает вызов мировому порядку, особенно на фоне предстоящих стратегических учений «Восток-2022».

Так, эксперт по безопасности в Европейском совете по международным отношениям в Лондоне Ульрике Франке полагает, что возможный союз между Россией и Китаем может стать геостратегическим вызовом. Елена Легарада из Института изучения Китая Фонда Меркатора также считает сотрудничество двух стран вызовом для Запада.

В свою очередь, военный эксперт Фонда науки и политики Вольфганг Рихтер заявил, что «между Китаем и Россией нет формального военного альянса, но их объединяет стремление заменить доминирование США и их союзников на международной арене "многополярным" порядком».

Стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Восток-2022» пройдут в период с 1 по 7 сентября 2022 года на полигонах Восточного военного округа. В них примут участие свыше 50 тысяч человек, будут задействованы более 5000 единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

Заместитель министра обороны России Александр Фомин заявлял, что учения «Восток-2022» носят оборонительный характер и не направлены против конкретных стран и военных союзов.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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