Стартовали съемки второго сезона сериала по Halo — он сюжетно будет ближе к игре
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Стартовали съемки второго сезона сериала по Halo — он сюжетно будет ближе к игре

Стартовали съемки второго сезона сериала по Halo — он сюжетно будет ближе к игре


Первый сезон сериала Halo стал настоящим мировым хитом и привел к росту подписчиков сервиса Paramount+, который выпускал проект. Еще до старта первого сезона было известно, что продолжению дали «зеленый свет», и теперь сообщается официально, что съемки начались.

Создатели сериала Halo объявили, что стартовали съемки второго сезона. На данный момент у него нет даты релиза, но планируется, что съемки сериала продлятся около 10 месяцев — завершить их намерены к июню 2022 года. Сюжет второго сезона сериала не раскрывается, но при этом разработчики обещают, что он будет ближе к сюжету игры, чем первый сезон.

Напомним, сериал Halo активно критиковали поклонники игры, которые отмечали, что проект далек от их представления о фантастической вселенной. Однако создатели сериала объясняли это тем, что у него свой канон, отдельный от книг и игр.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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