Светлана Лобода жалуется, что сама вынуждена убираться в квартире

Певица Светлана Лобода рассказала, как изменилась ее жизнь с переездом в Европу. Светлана Лобода призналась на YouTube-канале Ноэ Сулаберидзе, что переживает серьезную апатию после переезда из России в Европу. Артистке пришлось распрощаться с привычным образом жизни звезды и попытаться построить свой быт заново, выполняя домашнюю работу. Это приводит в ужас знаменитую блондинку, хотя поначалу даже нравилось. «Я чувствовала, что я просто вяну, у меня нет энергии, вообще нет сил, и я превращаюсь в женщину, которая с утра до вечера на телефоне, плюс варит еду дома, убирает, пылесосит, чего я никогда в жизни не делала. Последние пять лет так точно», — призналась певица.Напомним, Певица строит карьеру в Европе. Даже преданные поклонники сбежавшей из России Светланы Лободы успели заметить, как сдала артистка в последние месяцы. Она потеряла былой лоск, появляясь в соцсетях нечесаной и без макияжа. А в последнее время и вовсе ужаснула фанатов своей аномальной худобой. Добавим, что Лобода в настоящее время реанимирует свою карьеру, выступая бесплатно в Европе. Все деньги артистка, как она заявляет, направляет в помощь землякам. При этом, поет экс-солистка «ВИА Гры» на русском языке.