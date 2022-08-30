Так трогательно, что даже бывшая оценила! Павел Прилучный поделился свадебным видео, на котором плачет

Свадьба Павла Прилучного и Зепюр Брутян прогремела на всю страну. Торжество проходило в Подмосковье, но все, что происходило на нем, стало достоянием общественности. А влюбленным не жалко делиться моментами счастливого дня, и показывают все новые фото и видео.

Недавно 34-летний актер признался, что не медлил с предложением руки и сердца возлюбленной. «Она снималась у меня в «Клетке» первой, мы там задружились, заобщались. С праздниками друг друга поздравляли. И потом просто встретились в торговом центре случайно и что-то зацепились глазами, поужинали, и через три дня я ей предложил пожениться. Я прям почувствовал ее. Я настолько понял, что это мой человек и я в ней уверен. Даже не сомневался. Три дня я не очень спал и думаю: «Надо, да!» И через месяц мы расписались, даже меньше. И у нее тоже самое абсолютно. Мне хотелось, чтобы Зиппи была в статусе моей супруги. У нее хорошее правильное армянское воспитание», — откровенничал он в интервью Надежде Стрелец.

Пара с нетерпением ждала свадьбы, чтобы разделить счастье с близкими, все-таки роспись и венчание прошли в тихой обстановке. Артисты запечатлели каждый момент торжества и теперь постепенно делятся ими. Так, молодожены опубликовали трогательный ролик, на котором не могут отвести взгляд друг от друга, а также смахивают слезы, впечатлившись радостным событием.

«Минуты, которые навсегда останутся в наших сердцах… Спасибо нашим родным и друзьям, что сделали этот день незабываемым! — отметил Павел. — Подготовка к этому важному для нас дню проходила с большим вниманием к деталям. Именно поэтому все прошло на высоте. А церемония была не только торжественной, но и трогательной».

К слову, видео оценила и бывшая звезды «Мажора» Мирослава Карпович. Актриса и ранее ставила сердца на совместные фото Павла и Зепюр, но публикации со свадьбы игнорировала.

Поклонники подозревают, что 36-летняя шатенка до сих пор тяжело переживает расставание с Прилучным, так как на фоне его громкого бракосочетания делится отнюдь не позитивными размышлениями. «Будьте мягкими. Не позволяйте миру сделать вас жесткими. Не позволяйте боли заставить вас ненавидеть. Не позволяйте горечи украсть вашу сладость. Гордитесь тем, что даже несмотря на то, что остальной мир может не согласиться, вы все равно верите в это красивое место», — грустила она.