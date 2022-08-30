Таро-прогноз на сентябрь 2022 года
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Таро-прогноз на сентябрь 2022 года

Таро-прогноз на сентябрь 2022 года

Каждый месяц важно начать с позитивного настроя и плана действий, особенно если речь идет о новом сезоне. Советы старших Арканов Таро будут хорошим подспорьем для Знаков Зодиака и подскажут кратчайший путь к успеху.


Анализ карт Таро не терпит спешки, поэтому эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют выбрать время, чтобы познакомиться с советами старших Арканов. Советы карт будут более точными, если подключить интуицию, а также не забывать о происходящем в жизни. Сопоставление прогноза с реальными событиями позволит принять верное решение и не оступиться, если предстоит сделать серьезны выбор.

Овен


Начало месяца, судя по карте «Император», будет активным и ответственным. Аркан указывает на новые возможности в деловой среде и личной жизни, и для успеха Овнам потребуется не только выдержка, но и умение принимать мудрые советы, действовать непредвзято и соблюдать закон.

Середина сентября пройдет под эгидой карты «Солнце», которая открывает перед Овнами все пути. Аркан сулит финансовое благополучие и новую должность, возможность преуспеть как в бизнесе, так и в романтических делах.


Завершает месяц Аркан «Звезда», который сулит Овнам благополучное завершение начатых проектов и получение заслуженного вознаграждения. По этой карте нет причин для беспокойства, а значит, можно без опасений заниматься запланированными делами.

Телец


Сентябрь будет позитивным месяцем, если Тельцы прислушаются к советам карт Таро. Первый Аркан «Отшельник» говорит о необходимости начать сентябрь не с активных действий, а с составления четкого плана. Благодаря такой тактике удастся расставить приоритеты и не упустить ничего важного.

Карта «Колесница» указывает на возможность активных действий. По этому Аркану Тельцы могут не сомневаться: настало время заявить о себе, воплотить в жизнь смелые идеи и изменить жизнь к лучшему благодаря плодотворной работе.

Завершается неделя картой «Умеренность», совет которой — придерживаться гармонии во всем. Тельцам важно помнить, что потакание дурным эмоциям и привычкам, переедание и спешка, а также иные пагубные факторы не помогут достичь новых успехов и станут причиной множества проблем.


Близнецы


В начале сентября Близнецы должны быть готовы к серьезным переменам, о которых сообщает Аркан «Башня». По этой карте представителям Знака пора взглянуть правде в глаза, отказаться от иллюзий и действовать смело, без жалости прощаясь со всем, что мешает развитию и достижению поставленных задач.

По карте «Повешенный» Близнецы должны быть готовы к тому, что не все их идеи воплотятся в жизнь. Аркан призывает не отчаиваться и заниматься теми делами, которые даются без усилий. Позже можно будет вернуться к той работе, которая застопорилась.

В конце месяца по карте «Колесница» наступает активный период, когда благодаря настойчивости и умению принимать верные решения Близнецы обретут счастье и смогут стать успешными в выбранной отрасли.

Рак


В начале месяца Раки должны быть готовы к резким переменам. Аркан «Башня» говорит о том, что жизненны поворот будет не самым простым, однако отнестись к событиям нужно спокойно, ведь впереди открываются новые перспективы, а изжившее себя прошлое остается за спиной.

Карта «Сила» сулит Ракам новые возможности, а значит, настало время действовать решительно. По этой карте нельзя медлить, однако принимать решения в спешке не стоит. Уверенность в своих силах и адекватный подход к решению возникающих вопросов убережет от досадных промахов.


Второй судьбоносный период Раков ждет в конце сентября. Аркан «Колесо фортуны» указывает на неожиданный поворот судьбы, когда ситуация будет неоднозначной. Обернуть ее себе на пользу удастся, если внимательно следить за развитием событий и не спешить с серьезными решениями.

Лев


Сентябрь будет насыщенным на события месяцем, и не все из них будут однозначными. Однако Львам не стоит переживать — при должной расторопности они смогут привлечь счастье. Аркан «Влюбленные» указывает на необходимость изменить свою жизнь, сделав выбор в пользу приоритетного дела.

По карте «Иерофант» Львам предстоят новые знакомства, от которых не стоит отказываться. На пути встретятся люди, способные дать ценные советы, а также помочь в решении сложных вопросов.

Карта «Башня» говорит о необходимости оставить иллюзии и не полагаться на домыслы. Настала пора очистить свою жизнь от «шелухи» и начать путь развития, без жалости прощаясь со всем, что отнимает время и не дает ничего полезного.

Дева


В начале месяца по карте «Звезда» Девы смогут достичь того, о чем мечтали. Совет Аркана — не бояться неизвестности и пытливо исследовать все, что поможет привлечению благополучия. Главное — поступать честно и не сворачивать с выбранного пути.


Аркан «Правосудие» говорит о благополучной развязке. По этой карте наступает время пожинать плоды, и если награда кажется недостаточной, Девам стоит проанализировать свои действия и устранить закравшиеся ошибки.

В конце месяца по карте «Повешенный» некоторые из дел Девы не смогут выполнить здесь и сейчас. Это не значит, что нужно переживать: достаточно на время отложить решение одних вопросов и переключить внимание на отложенные ранее дела.

Весы


Сентябрь начинается с карты «Луна», которая описывает внутренние сомнения и невозможность принять единственно верное решение. Весам важно достичь гармонии и самостоятельно выбрать путь в светлое будущее, не потакая сомнениям и надуманным страхам.

Карта «Императрица» символизирует позитивные перемены, которые, впрочем, произойдут не сразу. От Весов потребуется не только выдержка, но и благоразумие: спешка не будет спутником новых побед.

Конец месяца будет активным, о чем говорит карта «Сила». По этому Аркану Весам не стоит затягивать с воплощением в жизнь давно зреющих планов. Успех не заставит себя ждать, если активно трудиться, но при этом не переоценивать своих сил.

Скорпион



В начале месяца по карте «Иерофант» Скорпионам важно определиться с приоритетами, чтобы не терять драгоценного времени. Умение принимать верные решения и направлять энергию в русло решения важных задач поможет привлечь успех.

В середине месяца по карте «Колесо фортуны» Скорпионов ждут неожиданные события, которые могут озадачить. Совет Аркана: не торопиться с выводами и анализировать происходящее. Интуиция поможет найти верный ответ и приблизиться к цели.

Аркан «Верховная жрица» призывает Скорпионов к вдумчивой работе и следованию своим принципам. Представителям Знака важно уметь замедляться и не игнорировать предчувствий, благодаря которым удастся избежать неприятностей.

Стрелец


В сентябре Стрельцам понадобится не только выдержка, но и умение противостоять соблазнам. Аркан «Умеренность» сулит позитивные перемены, если не торопиться с принятием решений и действовать осмотрительно.

По карте «Дьявол» Стрельцов ожидают соблазны, способные сбить с толку. Совет карты — не идти на сделки с совестью и тренировать силу воли, чтобы не оступиться и не стать заложниками недальновидных поступков.

Завершается месяц картой «Колесо фортуны», которая описывает внезапные события, способные обескуражить. Стрельцам важно помнить, что любые перемены будут к лучшему, если вникнуть в происходящее и принимать решения, полагаясь на факты, а не на эмоциональную составляющую.

Козерог


Сентябрь будет благоприятным месяцем, однако в начале по карте «Дьявол» Козерогам предстоит пройти испытание воли. Совет карты — не поткать соблазнам, не соглашаться на авантюры и сомнительные сделки, чтобы исключить проблемы и не зайти в тупик.

По карте «Сила» наступает этап решительных действий. Козероги смогут достичь нужных успехов и продвинутся в делах если не будут медлить, но при этом откажутся от спешки и навязанных стереотипов.

Карта «Император» говорит о том, что козероги смогут занять новую ступень, однако для этого придется приложить усилия. Мудрые и непредвзятые решения, а также работа над отрицательными чертами характера помогут не оступиться.

Водолей


Карта «Суд» открывает месяц, предвещая позитивные события. По этому Аркану Водолеев ждет долгожданное разрешение спорных или сложных вопросов, завершение неурядиц и проблем. Успех не заставит себя ждать, если поступать справедливо и действовать честными методами.

Карта «Колесо фортуны» предвещает череду непредсказуемых событий, повлиять на которые сразу не удастся. Водолеям не стоит забывать о том, что последовательность и внимание к деталям помогут взять судьбу в свои руки, а спешка и нервозность отдалят успех.

В конце месяца по карте «Маг» наступает период, когда важно раскрывать свои таланты и не оставаться в тени. Водолеи смогут найти путь к успеху, если будут смелыми, активными и не станут зарывать своих талантов.

Рыбы


Аркан «Умеренность» призывает Рыб не начинать месяца со спонтанных действий и не бросаться из крайности в крайность. Умение вовремя остановиться и обдумать очередной вопрос убережет от промахов и приведет к успеху кратчайшим путем.

Карта «Луна» предостерегает Рыб от поспешных выводов. В середине месяца стоит полагаться на свою интуицию, а не на домыслы и сплетни окружения. Сомнения и необоснованные страхи — не лучшие спутники для создания успешного будущего.

Карта «Иерофант» указывает Рыбам на судьбоносную встречу. По этому Аркану на пути встретится человек, способный помочь в решении сложных задач. От Рыб потребуется умение верно расставлять приоритеты и не бояться ответственности.

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По материалам: dailyhoro.ru

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