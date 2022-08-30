Thrillville и Portal 2 — последние бесплатные игры в Games With Gold по совместимости
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Thrillville и Portal 2 — последние бесплатные игры в Games With Gold по совместимости

Thrillville и Portal 2 — последние бесплатные игры в Games With Gold по совместимости


Microsoft сегодня объявила список бесплатных игр по программе Games With Gold на сентябрь. В этот список входят 4 проекта: Gods Will Fall, Double Kick Heroes, Thrillville и Portal 2. Игры Thrillville и Portal 2 предлагаются по программе обратной совместимости для Xbox One и Xbox Series X | S.

Thrillville и Portal 2 станут последними играми по обратной совместимости, которые выдают бесплатно по программе Games With Gold. Еще в июле Microsoft сообщила, что с 1 октября перестанет включать в программу Games With Gold игры с первого Xbox и Xbox 360. Свое решение компания объяснила тем, что «достигла предела возможностей по размещению игр с обратной совместимостью».

Таким образом, в октябре по Games With Gold «золотые» подписчики сервиса Xbox Live получат бесплатно только 2 игры, а не 4.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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