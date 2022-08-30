Тина Канделаки хочет возродить шоу «Самый умный»
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Тина Канделаки хочет возродить шоу «Самый умный»

Тина Канделаки хочет возродить шоу «Самый умный»

Шоу «Самый умный» выходило на телеэкраны с 2003 по 2012 год, и его бессменной ведущей была Тина Канделаки. Спустя 10 лет, ИО директора телеканала ТНТ хочет воскресить этот проект и уже начала набор участников. Только в этот раз Канделаки будет не ведущей, а продюсером шоу.



Своими намерениями Тина поделилась на своем телеграм-канале. Ведущая уверена, что интересных и развивающих передач, подобных «Самому умному», на телевидении сейчас нет. Поэтому Канделаки задумалась над тем, чтобы возродить полюбившийся зрителям проект. Пока неизвестно, кто станет ведущим и когда начнутся, съемки, но Тина настроена серьезно. Желающие принять участие в этом шоу могут уже подавать заявки.


Также Канделаки поделилась воспоминаниями о лучших участниках. Так, по словам Тины, многие из детей достигли больших успехов в жизни, стали учеными, изобретателями, выпускниками самых престижных вузов. Борис Белозеров и Денис Галиакберов стали обладатели хрустальной совы элитарного клуба «Что? Где? Когда?». А рекорд Анастасии Варламовой, которая дважды отвечала на все заготовленные вопросы раньше времени, так и остался непобитым.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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