Точно сбудется: астролог рассказала, когда в сентябре 2022 нужно загадывать желания

Еще в древние времена астролог Клавдий Птолемей, во время наблюдения за звездами, вывел закономерность, что Венера и Юпитер имеют особое положительное влияние на человеческую жизнь. Энергия этих небесных тел способствует исполнению мечты и обеспечивает людей изобилием. Астролог Татьяна Рубина рассказала, когда в сентябре 2022 нужно загадывать желания, чтобы они сбылись, и кому особенно повезет в первом осеннем месяце.

Кому улыбнется удача в сентябре 2022

На протяжении всего первого осеннего месяца Юпитер, еще его называют планетой любви, щедрости и доброты, будет «дружить» с представителями знаков Овен, Стрелец и Лев, а также с Близнецами и Водолеями. В их жизни могут произойти долгожданные положительные перемены:

возможно изменение одинокого статуса;

новые знакомства и любовь на всю жизнь;

появится возможность набраться новых знаний и опыта;

получится завоевать авторитет у окружающих;

будет возможность осуществить заветное желание.

Венера, которая отвечает за любовь, отношения и деньги, перейдет в знак Девы 5 сентября. Планета будет иметь влияние на события в жизни представителей всех земных знаков, а также Рака и Скорпиона. Положительные изменения их ждут в личных отношениях, финансовой сфере и внешнего вида.

На особую благосклонность планет могут рассчитывать Овны и Девы, поэтому их самое заветное желание сбудется с большой вероятностью.

Когда в сентябре 2022 загадывать желания, чтобы они сбылись

1 и 2 сентября

Лунный диск будет находиться в знаке Скорпион. Такое положение звезд способно вызвать в человеке магические способности. Чтобы желание сбылось, лучше всего в это время провести обряд:

останьтесь наедине;

зажгите свечу;

постарайтесь отвлечься от всех мыслей;

выполните три медленных вдоха и столько же выдохов;

на пламя свечи проговорите свое желание и мысленно представьте конечный результат.

9 сентября

Лунный диск продолжает рост в Рыбах. При таком расположении небесных тел следует проводить медитации и через них загадывать желание. В это время человеческое подсознание направляет энергетический поток на реализацию желаний. Также есть большая вероятность в этот день увидеть вещий сон.

Кроме того, уместно будет провести специальный обряд в 09:09 утра:

налейте воду в стакан или чашку;

загадайте на нее желание;

выпейте воду до дна и в это время представляйте конечный результат.

13 и 14 сентября

Энергия Луны в знаке Тельца отличается особой щедростью на подарки. Поэтому можете устроить своим близким розыгрыш призов и порадовать их приятными мелочами. Таким образом вы создадите импульс для осуществления желаний. А когда спутник соединится с Ураном, ваши добрые дела вернутся к вам бумерангом.

19 сентября

Этот день наделен особой энергией и мощностью для исполнения желаний, а все благодаря благоприятному расположению Луны, Венеры и Урана. Сегодня любые украшения из серебра могут стать талисманом, который помогает осуществить мечту и привлечь в жизнь счастливые события. Также следует обращать внимание на поведение кошек — они могут привести вас к заветной цели.

29 сентября

Еще большую силу лунный диск обретет в день Юпитера – в четверг. Венера в этот день также вернется в свой дом – знак Весы. Такое благоприятное расположение тел положительно скажется на жизни людей и их желаниях. Кроме того, к этому расположению еще присоединится планета общения и мудрости Меркурий. А потому это будет самое лучшее время для обращения к Вселенной с просьбой об исполнении желаний.

30 сентября

В этот день Венера завершает свое волшебное соединение с Солнцем и нахождение в своем знаке. В пятницу можно загадывать желания, которые связаны с личной жизнью и обретением настоящей любви. Растущий лунный диск в огненном знаке Стрелец будет оказывать благоприятное влияние на реализацию желаемого. Особую благосклонность звезд в этот день больше всего смогут ощутить все представители знаков огненной стихии, а также Весы и Водолеи.