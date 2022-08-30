У Самониной появились определённые сомнения по поводу порядочности Кристины Бухынбалтэ

Вадим Карасев

Кристина Бухынбалтэ знает, что никто ей ничего не сделает, поэтому она может позволить себе оскорблять других участниц, называя их легкодоступными и другими неприятными словами. Не станет же Анна Самонина драться с Крис, которая постоянно ревнует Ивана Барзикова, из-за чего постоянно оскорбляет «конкурентку»?Однако голословной может быть не только Бухынбалтэ. Самонина заявила, что Кристина неизвестно чем занимается когда находится на территории Италии и её постоянно не снимают камеры.Ане нравится флиртовать с мужчинами, ходить по ночным клубам и целоваться. Девушка не скрывает этого и не видит ничего плохого в своём поведении. Тем временем Кристина Бухынбалтэ, которая постоянно говорит о чужих изменах, одно время сама изменяла мужу, на что и обратила внимания Самонина. Вот Аня и сделала вывод: может это Крис обманывает Ваню, а не наоборот?Интересно, не приведёт ли всё это к очередной потасовке?