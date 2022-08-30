У Самониной появились определённые сомнения по поводу порядочности Кристины Бухынбалтэ
Сегодня, 11:05 Вадим Карасев
Кристина Бухынбалтэ постоянно оскорбляет других участниц Дом-2, считая их легкодоступными, однако Анна Самонина решила ответить тем же и заявила, что Крис непонятно чем занимается в Италии, когда её не снимают камеры. Кристина Бухынбалтэ знает, что никто ей ничего не сделает, поэтому она может позволить себе оскорблять других участниц, называя их легкодоступными и другими неприятными словами. Не станет же Анна Самонина драться с Крис, которая постоянно ревнует Ивана Барзикова, из-за чего постоянно оскорбляет «конкурентку»?
Однако голословной может быть не только Бухынбалтэ. Самонина заявила, что Кристина неизвестно чем занимается когда находится на территории Италии и её постоянно не снимают камеры.
Ане нравится флиртовать с мужчинами, ходить по ночным клубам и целоваться. Девушка не скрывает этого и не видит ничего плохого в своём поведении. Тем временем Кристина Бухынбалтэ, которая постоянно говорит о чужих изменах, одно время сама изменяла мужу, на что и обратила внимания Самонина. Вот Аня и сделала вывод: может это Крис обманывает Ваню, а не наоборот?
Интересно, не приведёт ли всё это к очередной потасовке?
По материалам: life-dom2