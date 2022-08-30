В Германии силовики начали обыски подозреваемых в работе с Россией компаний

Вадим Карасев

ARD: полиция ФРГ проводит обыски компаний, подозреваемых в работе с Россией

Полиция ФРГ начала проводить обыски в офисах семи немецких химических компаний, заподозренных в незаконном сотрудничестве с Россией. Об этом сообщили в эфире телеканала ARD.

Отмечается, что подозреваемые силовиками в работе с Россией юрлица занимались поставками высокотоксичных химикатов без необходимых разрешений на подобную деятельность. По информации следователей, химикаты поставлялись в небольших количествах, в основном московской компании «Химмед», специализирующейся на оптовых продажах реагентов и лабораторного оборудования.

Ранее немецкие промышленники из Торговой ассоциации федеральной земли Саксония-Анхальт призвали канцлера Германии Олафа Шольца снять санкции с России ради сохранения экономики ФРГ в условиях жесточайшего кризиса, а не рисковать будущим страны ради Украины и поддержки украинского президента Владимира Зеленского.