В Госдуме предложили изменить правила перевозки животных
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В Госдуме предложили изменить правила перевозки животных

В Госдуме предложили изменить правила перевозки животныхRT: депутат Госдумы Хамзаев предложил изменить правила перевозки животных в автомобиле

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести обязательное использование контейнеров-переносок и автобоксов для перевозки животных в автомобилях. Об этом пишет RT.

В письме на имя главы ГИБДД МВД России Михаила Черникова депутат подчеркнул, что практически ежедневно можно встретить в потоке автомобили, в салоне которых находятся животные. В их числе собаки крупных пород, которые свободно находятся на месте рядом с водителем. Поэтому, считает Хамзаев, правила перевозки животных необходимо изменить.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о необходимости конкретизации правил дорожного движения в части введения обязательной транспортировки домашних животных в специальных изолированных устройствах: контейнерах-переносках, автобоксах и т. п.», — говорится в обращении.

Продавцы активно предлагают специальные устройства для перевозки собак в салоне и автогамаки, нередко в виде накидок на сиденье, которые могут выполнять лишь функцию защиты салона от повреждения. Однако они не способны препятствовать перемещению животного в автомобиле, в том числе в зону педалей или лобового стекла. По мнению Хамзаева, это создает угрозу ДТП.

7 июля депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ограничить продажу крепкого алкоголя в прибрежных и парковых зонах в сезон жары. В Министерстве здравоохранения России эту идею одобрили.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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