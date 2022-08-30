В регионах РФ проводят итоговые проверки перед ЕДГ

Вадим Карасев

Регионы России проводят итоговые проверки перед Единым днем голосования, который пройдет 11 сентября, сообщает НОМ.

Эксперт НОМ, член Клуба политологов Рязанской области Александр Селиванов сообщил, что жалоб от партий и кандидатов в облизбирком не поступало.

"Общественный штаб по наблюдению, как и в прошлом году, будет проверять сообщения с участков и Интернет-ресурсов оперативно и круглосуточно", - рассказал он.

Как рассказал председатель Общественной палаты Тамбовской области, доктор политических наук Владимир Пеньков, в библиотеке имени А. Пушкина откроют Центр видеонаблюдения. Туда смогут прийти все желающие.

"В дни голосования на участках будут присутствовать 1600 общественных наблюдателей, прошедших предварительную глубокую подготовку", - отметил Пеньков.

В Краснодарском крае избирательные кампании проходят стабильно, хотя и не без провокаций от участников выборов, поделился наблюдениями профессор КубГУ, доктор социологических наук Темыр Хагуров.

"Иногда пытаются спекулировать какие-то мелкие политические силы, не рассчитывающие на успех в ходе обычной избирательной кампании, чтобы привлечь внимание СМИ и избирателя эпатажем и скандалом. Подобные эксцессы типичны в ходе проведения любых выборов", - отметил эксперт.

В Новгородской области в этом году жители будут голосовать с помощью дистанционного электронного голосования.

"Штаб в полном объеме готов обеспечить наблюдение на всех избирательных участках и по всем избирательным кампаниям", - заявил представитель Агентства Политических и Экономических коммуникаций в Новгородской области, эксперт НОМ Алексей Громский.

Эксперт также отметил, что члены общественного штаба "разъясняют избирателям сущность технологии ДЭГ и возможности для общественного контроля". Кроме того, на избирательных участках будет видеонаблюдение, что также создает "дополнительные гарантии прозрачности голосования".

В Калининградской, Саратовской, Владимирской, Кировской областях, а также Карачаево-Черкесской Республике подготовка к ЕДГ ведется в штатном режиме. Эксперты отмечают, что процесс идет без серьезных проблем – "идут теледебаты, кандидаты встречаются с жителями", завершается подготовка наблюдателей.