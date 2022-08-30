В России предложили ввести скидку на обучение в вузах для многодетных семей
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В России предложили ввести скидку на обучение в вузах для многодетных семей

В России предложили ввести скидку на обучение в вузах для многодетных семейЛДПР разработала законопроект о квоте на оплату 50% обучения в вузах многодетным семьям

Партия ЛДПР разработала законопроект, предлагающий установить квоту для детей из многодетных семей на оплату 50 процентов обучения в вузах. Об этом пишет РИА Новости.

Речь идет о предоставлении права на квоту детям из семей, воспитывающих от трех и более детей, на оплату 50 процентов обучения в учреждениях высшего профессионального образования по программам бакалавриата и специалитета. Скидка будет предоставляться при условии успешного прохождения вступительных экзаменов.

В пояснительной записке подчеркивается, что многодетные семьи решают демографическую проблему страны. «Соответственно, меры по оказанию поддержки таким семьям также являются хорошими мерами по профилактике проблем, связанных с низкой рождаемостью в Российской Федерации», — отмечают авторы документа.

Ранее уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что прибывшие из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) студенты и школьники будут получать образование в России бесплатно.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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