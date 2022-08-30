В WhatsApp появится новая возможность отвечать на звонки
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В WhatsApp появится новая возможность отвечать на звонки

В WhatsApp появится новая возможность отвечать на звонкиВ WhatsApp появится возможность принимать вызовы через умные часы с Wear OS

В мессенджере WhatsApp появится возможность принимать вызовы через умные часы с операционной системой Wear OS. О нововведении сообщил портал 9to5google.

Новая функция уже доступна в бета-версии WhatsApp для Android. При этом уточняется, что собственного приложения WhatsApp для носимых гаджетов не предусмотрено, поэтому отвечать на звонки можно будет только в том случае, если умные часы синхронизированы со смартфоном. Кроме того, пользователи мессенджера не смогут сами звонить по WhatsApp, используя часы на базе Wear OS.

На данный момент функция доступна только участникам бета-тестирования. Когда ее планируется запустить для широкого круга пользователей, не сообщается.

Ранее стало известно, что в WhatsApp запустят три новые функции, повышающие приватность пользователей. В частности, мессенджер позволит скрывать от отдельных лиц из списка контактов свое пребывание онлайн и добавит возможность покидать группы без уведомления об этом всех участников.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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