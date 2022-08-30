Валерий Меладзе, чтобы хоть где-то выступать, снизил свои гонорары
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Валерий Меладзе, чтобы хоть где-то выступать, снизил свои гонорары

Валерий Меладзе, чтобы хоть где-то выступать, снизил свои гонорары
Певец Валерий Меладзе оказался в черных списках. Артист продолжает выступать в России, несмотря на позицию по поводу происходящего в мире. По словам представителя певца, Валерия Шотаевича занесли в черный список среди высокопоставленных лиц.
Меладзе снизил гонорар до 4,5 миллионов рублей за выступление (раньше эти цифры могли достигать до 5-6 млн, — прим. ред.), но это, похоже, не помогает. Крупные чиновники не могут приглашать артиста на частные мероприятия. Зато Валерия Меладзе рады видеть обычные россияне — так что исполнитель вряд ли останется без работы. «Если это был бы чиновник, нас бы не позвали. Вы, наверно, знаете, что Меладзе находится в запрещенных списках. Было такое, что нам давали предоплату в Питере, а потом заказчик звонил и извинялся, так как у него были высокопоставленные гости. Хотя он очень хотел, чтобы Валерий выступил у него», — поделился с Mash менеджер звезды Георгий Симонян.
# Шоу-бизнес Меладзе Валерий
По материалам: z-aya

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