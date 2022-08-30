Ведущие намекают Козлову, что пора узаконить отношения с Опенченко
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Ведущие намекают Козлову, что пора узаконить отношения с Опенченко

Ведущие намекают Козлову, что пора узаконить отношения с Опенченко
Михаил Козлов сообщил ведущим, что озвучит своё решение по поводу женитьбы на Алёне Опенченко спустя два месяца. Время вышло, а жениться он так и не надумал. В очередной раз Михаил Козлов не разговаривает с Аленой Опенченко. Девушка вернулась на Поляну и ждёт, что Миша отправится с ней в деревню для знакомства с бабушкой. Сперва все было прекрасно, но спустя пару дней Козлов нашёл очередной повод для ссоры. Ведущие в очередной раз ему напомнили, что пора бы жениться на Опенченко и дали ему два месяца на принятие решения. Однако мужчина заявил, что жениться не намерен.

Более того, он не желает благодарить бабулю за такой ценный «подарок» в лице Алёны. На вопрос «Почему нет?», он довольно цинично отвечает «А кто она мне такая?». И это при том, что он знает, как сильно Опенченко любит бабушку.

Кажется, очередные отношения девушки подходят к концу. Она обратила внимание на тот факт, что начала элементарно раздражать Мишу. Она никак не может повлиять на сложившуюся ситуацию. Даже интимом исправить их отношения не получается. А просто говорить Козлов не желает, включив полный игнор своей пассии. Смогут ли повлиять на ситуацию ведущие и к чему это всё приведёт?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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