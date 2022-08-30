Виктория Дайнеко жестко ответила на оскорбления Арифулина
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Виктория Дайнеко жестко ответила на оскорбления Арифулина

Виктория Дайнеко жестко ответила на оскорбления Арифулина
Певица Виктория Дайнеко услышала о себе много нового. В 2004 году Виктория Дайнеко стала победительницей пятого сезона проекта «Фабрика звезд», над которым работала продюсер Лина Арифулина. Недавно Арифулина позволила себе нелестно отозваться об артистке, назвав ее колхозницей. Почему Лина Арифулина позволила себе столь нелестные слова в адрес Вики — неизвестно, ведь на момент участия в шоу Дайнеко была подростком и делала первые шаги в мир шоу-бизнеса. «Вика Дайнеко была очень простой, немножко народная, чуть-чуть неотесанная. Очень хотелось сделать ее модной, как Дженнифер Лопес. Все-таки у нее хороший вокал, хороший субтончик. Но этот колхоз, который в ней был... Его не вытащить. Вика, на мой взгляд, больше артистка группы, она не сольная певица. В ней харизмы не хватает», — жестила 58-летняя продюсер в недавнем интервью.
Ответ Виктории на нелестное мнение Арифулиной не заставил себя долго ждать. «Не тяну уже как 18 лет, — парировала певица, опровергая мнение о том, что ее карьера не сложилась. — Но что уж поделать с этими колхозниками? С озлобленными женщинами — уж точно ничего...» К слову, Дайнеко считается одной из самых нескандальных персон российского шоу-бизнеса. Правда, одно время у нее были проблемы с бывшим мужем, музыкантом Дмитрием Клейманом, которые сейчас уже решены. «Почему мы не найдем общий язык? Не знаю. Я даже задала этот вопрос психотерапевту. Говорю: «Да, что такое! У нас никак не получается». У меня есть желание дружить, потому что у нас общий ребенок. Но не выходит! В процессе разговора находит коса на камень, и он взрывается, и я взрываюсь. Потом долго отходим… Иногда мы можем абсолютно ровно разговаривать, не блокируя друг друга в мессенджерах и соцсетях. Это смешно. В одном интервью я могу сказать: «Мы дружим, все хорошо». Но уже к следующему интервью он у меня везде в блоке. Он и сейчас там», — откровенничала Вика чуть более года назад.
# Шоу-бизнес Дайнеко Виктория
По материалам: z-aya

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