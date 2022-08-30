Власти Сингапура решили ограничить спекуляции с криптовалютами

Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) намерено развивать экосистему цифровых активов, ограничивая при этом «спекулятивную торговлю криптовалютами». Об этом заявил глава регулятора Рави Менон.

At the Green Shoots Seminar this morning, MAS MD Ravi Menon, explained the complexities of the #digitalasset ecosystem and its different components, & what MAS is actively promoting and discouraging; and what are the risks MAS is seeking to manage. https://t.co/6LkxiaFpZr — MAS (@MAS_sg) August 29, 2022

«Криптовалюты зажили собственной жизнью за пределами распределенного реестра — и это источник проблем индустрии. [...] Спекуляция криптовалютами — то, что MAS не одобряет и стремится ограничить», — подчеркнул Менон на семинаре Green Shoots.

По его словам, задача регулятора — создать инновационную и ответственную экосистему цифровых активов в Сингапуре. Чиновник добавил, что управление считает криптовалюты «непригодными для использования в качестве денег и крайне опасными для розничных инвесторов».

«MAS видит хороший потенциал в стейблкоинах при условии, что они надежно обеспечены высококачественными резервами и хорошо регулируются», — добавил Менон.

Регулятор также позитивно воспринимает оптовые CBDC, «особенно для трансграничных платежей и расчетов». При этом глава MAS подчеркнул, что убедительных аргументов в пользу розничных цифровых валют центробанка в Сингапуре он не услышал.

«Я надеюсь, эта презентация ясно показала, что стимулирующая риторика MAS в отношении операций с цифровыми активами и ограничительная позиция касательно криптовалютных спекуляций не противоречат друг другу. На самом деле это синергетический и целостный подход к развитию Сингапура как инновационного и ответственного глобального центра цифровых активов», — заключил Менон.

В июле управление анонсировало ужесточение регулирования криптовалют в целях ограничения рисков инвесторов. До этого власти пообещали «жестоко и неумолимо» бороться с нарушениями в отрасли.

Напомним, в августе источники Bloomberg сообщили, что MAS разослало криптовалютным компаниям запросы об их деятельности и активах.