Власти Сингапура решили ограничить спекуляции с криптовалютами

Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) намерено развивать экосистему цифровых активов, ограничивая при этом «спекулятивную торговлю криптовалютами». Об этом заявил глава регулятора Рави Менон.

At the Green Shoots Seminar this morning, MAS MD Ravi Menon, explained the complexities of the #digitalasset ecosystem and its different components, & what MAS is actively promoting and discouraging; and what are the risks MAS is seeking to manage. https://t.co/6LkxiaFpZr