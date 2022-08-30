Власти Сингапура решили ограничить спекуляции с криптовалютами
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Власти Сингапура решили ограничить спекуляции с криптовалютами

Власти Сингапура решили ограничить спекуляции с криптовалютами


Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) намерено развивать экосистему цифровых активов, ограничивая при этом «спекулятивную торговлю криптовалютами». Об этом заявил глава регулятора Рави Менон.



«Криптовалюты зажили собственной жизнью за пределами распределенного реестра — и это источник проблем индустрии. [...] Спекуляция криптовалютами — то, что MAS не одобряет и стремится ограничить», — подчеркнул Менон на семинаре Green Shoots.


По его словам, задача регулятора — создать инновационную и ответственную экосистему цифровых активов в Сингапуре. Чиновник добавил, что управление считает криптовалюты «непригодными для использования в качестве денег и крайне опасными для розничных инвесторов».


«MAS видит хороший потенциал в стейблкоинах при условии, что они надежно обеспечены высококачественными резервами и хорошо регулируются», — добавил Менон.


Регулятор также позитивно воспринимает оптовые CBDC, «особенно для трансграничных платежей и расчетов». При этом глава MAS подчеркнул, что убедительных аргументов в пользу розничных цифровых валют центробанка в Сингапуре он не услышал.


«Я надеюсь, эта презентация ясно показала, что стимулирующая риторика MAS в отношении операций с цифровыми активами и ограничительная позиция касательно криптовалютных спекуляций не противоречат друг другу. На самом деле это синергетический и целостный подход к развитию Сингапура как инновационного и ответственного глобального центра цифровых активов», — заключил Менон.


В июле управление анонсировало ужесточение регулирования криптовалют в целях ограничения рисков инвесторов. До этого власти пообещали «жестоко и неумолимо» бороться с нарушениями в отрасли.


Напомним, в августе источники Bloomberg сообщили, что MAS разослало криптовалютным компаниям запросы об их деятельности и активах.

# Экономика регулирование, сингапур, новости
По материалам: ForkLog

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