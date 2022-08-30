ВОЗ призвала пропустивших прививки от полиомиелита пройти их как можно скорее
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ВОЗ призвала пропустивших прививки от полиомиелита пройти их как можно скорее

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала всех, кто не вакцинирован от полиомиелита или чьи дети пропустили запланированные прививки от этого заболевания, вакцинироваться как можно скорее. Об этом заявил во вторник глава Европейского бюро организации Ханс Клюге, сообщает РИА «Новости».

По словам руководителя бюро, в последние годы полиовирусы вакцинного происхождения были обнаружены в Израиле, Таджикистане, Украине и Великобритании, что является тревожным знаком. «Любой человек, который не вакцинирован или чьи дети пропустили запланированные прививки, должен пройти вакцинацию как можно скорее», — сказал Клюге.

В начале августа частицы вируса полиомиелита обнаружили в сточных водах в округе Рокленд американского штата Нью-Йорк, где в июле произошел первый с 1979 года случай заражения инфекцией. Проведенное исследование показало, что между обнаруженным в сточных водах вирусным изолятом и выявленным в июле случаем заболевания присутствует генетическая связь.

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По материалам: pnp.ru

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