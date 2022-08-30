Врач Мясников заявил, что новый коронавирус стал чаще вызывать у детей ОРЗ
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Врач Мясников заявил, что новый коронавирус стал чаще вызывать у детей ОРЗ

Врач Мясников заявил, что новый коронавирус стал чаще вызывать у детей ОРЗ

Врач Мясников заявил, что новый коронавирус стал чаще вызывать у детей ОРЗ

Дети стали чаще заражаться коронавирусной инфекцией, поскольку вирус приобрел большую инфицированность, однако болезнь в большинстве случаев протекает в бессимптомной форме и похожа на ОРВИ. Об этом «Общественной службе новостей» рассказал врач общей практики Александр Мясников.

Он пояснил, что коронавирус ранее существовал в четырех разновидностях (первый вариант коронавируса, альфакоронавирус, был выявлен в 1960-х годах) и вызывал до 50 процентов всех заболеваний у детей. Новый коронавирус (COVID-19) приобрел большую инфицированность, поэтому чаще стал вызывать у детей ОРЗ.

«Они не болеют коронавирусом так, как мы это себе представляем. У них ОРЗ. В доковидные времена по данным ВОЗ, любой ребенок считался нормальным, если он в год восемь раз переболел ОРЗ. Так прорабатывается иммунитет», — пояснил Мясников.

По его словам, способность коронавируса вызывать у детей ОРЗ и гастроэнтериты — нормальное явление. 

# Общество / Главные новости Общество
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Наталья Фриске о бывшем, от которого ушла беременной: «Прощала ему вранье и гуляния»
Наталья Фриске о бывшем, от которого ушла беременной: «Прощала ему
Максим Галкин вернется в Россию, считает Шахназаров
Максим Галкин вернется в Россию, считает Шахназаров
Кушанашвили озвучил феноменальные заработки Леры Кудрявцевой
Кушанашвили озвучил феноменальные заработки Леры Кудрявцевой
Агата Муцениеце рассказала об аде в личных отношениях
Агата Муцениеце рассказала об аде в личных отношениях
Виктория Дайнеко жестко ответила на оскорбления Арифулина
Виктория Дайнеко жестко ответила на оскорбления Арифулина
Мачеха дочки Анастасии Волочковой рассказала о воспитании девочки
Мачеха дочки Анастасии Волочковой рассказала о воспитании девочки
Тина Канделаки хочет возродить шоу «Самый умный»
Тина Канделаки хочет возродить шоу «Самый умный»
"Озлобленная женщина": Виктория Дайнеко ответила Арифулиной, назвавшей ее "неотесанной колхозницей"
"Озлобленная женщина": Виктория Дайнеко ответила
Первую смерть от оспы обезьян зарегистрировали в США
Первую смерть от оспы обезьян зарегистрировали в США
Ловкость и четкость в борьбе с шершнями
Ловкость и четкость в борьбе с шершнями
Для кого настанет белая полоса в жизни: знаки зодиака, которых ждет удача в сентябре 2022 года
Для кого настанет белая полоса в жизни: знаки зодиака, которых ждет
Шайа ЛаБаф признался в изменах всем своим женщинам
Шайа ЛаБаф признался в изменах всем своим женщинам

Топ на сегодня

"Контрнаступление" на Херсон поссорило США и Великобританию
"Контрнаступление" на Херсон поссорило США и Великобританию
Романтический ужин и фото на память: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек завершили свой медовый месяц в Италии
Романтический ужин и фото на память: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек
Норвегию обвинили в энергетическом подрыве Европы
Норвегию обвинили в энергетическом подрыве Европы
Симоньян в эфире довела до слез Владимира Соловьева
Симоньян в эфире довела до слез Владимира Соловьева
Трамп призвал немедленно провести новые выборы президента США
Трамп призвал немедленно провести новые выборы президента США

Еще по теме

Мясников назвал причины ослабления коронавируса
Коронавирус пришел навсегда и уже не исчезнет, - предупредил Мясников
Доктор Мясников предупредил о новых «сюрпризах» коронавируса
Елена Малышева рассказала, как лечиться от КОВИД 19