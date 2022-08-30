Xbox представил уникальную Xbox Series S в стиле Pac-Man

Вадим Карасев





Команда Xbox не перестает удивлять уникальными моделями консолей, которые разыгрываются к релизам различных игр и фильмов. Сегодня компания Microsoft представила очередную такую уникальную Xbox Series S, выполненную в дизайне Pac-Man World Re-Pac. От обычной приставки она отличается только дизайном.

Игровая консоль Xbox Series S в стиле Pac-Man World Re-Pac будет выпущена в единственном экземпляре. Обладателя приставки выберут случайным образом среди всех игроков, кто поучаствует в розыгрыше, который проводится в Twitter. Как обычно, в конкурсе есть ограничения на регионы, с подробностями самого конкурса можно ознакомиться здесь.

Напомним, сама игра Pac-Man World Re-Pac уже доступна на всех платформах, в том числе на Xbox.