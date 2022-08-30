Запад уличили в обмане бедных стран в борьбе за газ
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Запад уличили в обмане бедных стран в борьбе за газ

Запад уличили в обмане бедных стран в борьбе за газАналитик Юшков: Европа обманула бедные азиатские страны, лишив их возможности купить газ

В то время, как европейские страны запасают сырье на пределах своих возможностей в преддверии отопительного периода, бедные страны, у которых нет средств для оплаты газа по высоким ценам, страдают без поставок энергоресурсов. Уличил Запад в обмане в борьбе за газ в беседе с агентством «Прайм» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

Эксперт обратил внимание на то, сейчас Европа скупает сжиженный природный газ (СПГ), однако поставки из США и Катара увеличат не раньше 2025-2030 годов, а импорт российского «голубого топлива» ограничен западными санкциями.

На этом фоне азиатские страны в плане поставок вели себя скромно. Так, Китай в период карантина остановил производство, затем перешел на уголь. Индию на газовом рынке откровенно «кинула» Германия, национализировав «дочку» «Газпрома» и переведя товар в Европу.

Таким образом, бедные страны теряют возможность закупить газ из-за высоких цен или ненадежности европейских партнеров, резюмировал Юшков.

Как писала Daily Express, Евросоюзу (ЕС), если окончательно перекроет прокачку газа по трубопроводу «Северный поток-1». Эксперты рынка сошлись во мнении, что окончательное закрытие поставок может привести к истощению европейских запасов уже в январе 2023 года. При этом у Евросоюза нет альтернативы в поставках, чтобы возместить подобный дефицит.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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