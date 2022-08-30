Жених выгнал свою семью со свадьбы из-за отказа выполнять его просьбу

Вадим Карасев

Пользователь Reddit выгнал мать и сестер из-за отказа фотографироваться на свадьбе

Пользователь Reddit поделился историей о том, как выгнал свою семью со свадьбы из-за отказа выполнять его просьбу. Жених рассказал, что его мать и сестры не захотели фотографироваться с ним и его невестой на торжестве.

«Недавно я женился на любви всей моей жизни. Планирование свадьбы было адом с участием ее властной матери, моей матери и моих агрессивно настроенных сестер», — написал автор. По его словам, проблемой при планировании праздника стало то, что его жена хотела, чтобы все ближайшие родственники надели наряды в одной цветовой гамме.

Жених уточнил, что они с возлюбленной предлагали заплатить за одежду, которую нужно было купить для свадьбы, однако родственники все равно решили не выполнять это требование. «Моя семья была очень расстроена. Все они отказались следовать дресс-коду и сказали, что мы используем их в качестве кукол и разрушаем для них свадьбу», — пожаловался рассказчик.

Как рассказал герой истории, в итоге члены его семьи пришли в нарядах, соответствующих цветам свадьбы. Однако они не поздравляли молодоженов и вели себя отстраненно. Когда пришло время фотографироваться, они сообщили жениху, что отказываются быть на снимках.

«Они чувствовали себя так, будто они были использованы в качестве реквизита, и не хотели, чтобы это было запечатлено», — передал жених слова матери и сестер. В ответ на отказ фотографироваться автор попросил семью покинуть свадьбу. Герои истории добавил, что его просьба шокировала родственников, однако они ушли. Он заключил, что с этого момента не общался с семьей.

В комментариях под постом многие встали на сторону рассказчика и сочли поведение его родственников неприемлемым. По их мнению, семье следовало выполнить просьбу жениха и невесты в важный для них день. В то же время некоторые пользователи отметили, что герою истории не стоило выгонять близких со свадьбы.