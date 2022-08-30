Жителей Петербурга ожидает резкое ухудшение погоды с 31 августа

Проливной дождь и ветер до 18 м/с обрушатся на Петербург в конце августа. Такая погода продержится до конца рабочей недели. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на главного синоптика Северной столицы Александра Колесова.

По словам специалиста, похолодание в город принесет циклон «Орнелла». «Циклон уже вышел с акватории Балтики на континент и к ночи будет над Новгородской областью, продолжая медленно смещаться к северо-востоку», — сообщил Колесов.

Ожидается, что средняя температура воздуха в течение рабочей недели составит +11…+13 градусов. При этом на выходных количество осадков может сократиться, заключил синоптик.