Жителей Петербурга ожидает резкое ухудшение погоды с 31 августа
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Жителей Петербурга ожидает резкое ухудшение погоды с 31 августа

Жителей Петербурга ожидает резкое ухудшение погоды с 31 августа

Проливной дождь и ветер до 18 м/с обрушатся на Петербург в конце августа. Такая погода продержится до конца рабочей недели. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на главного синоптика Северной столицы Александра Колесова.

По словам специалиста, похолодание в город принесет циклон «Орнелла». «Циклон уже вышел с акватории Балтики на континент и к ночи будет над Новгородской областью, продолжая медленно смещаться к северо-востоку», — сообщил Колесов.

Ожидается, что средняя температура воздуха в течение рабочей недели составит +11…+13 градусов. При этом на выходных количество осадков может сократиться, заключил синоптик. 

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По материалам: pnp.ru

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