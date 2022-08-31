12 неожиданных товаров от известных брендов, которые решили не на шутку удивить покупателей, и им удалось

За много лет мы привыкли ассоциировать известные бренды с определёнными товарами, которые они выпускают из года в год. Но иногда компании решают попробовать что-то новенькое и кардинально меняют направление выпускаемой продукции. Результат этого эксперимента — удивлённый и растерянный от предложенной ему новинки покупатель. А вы бы не удивились, если бы Heinz предложил вам вместо кетчупа мороженое со вкусом кетчунеза?

Кроссовки от Heineken

Пивоваренная компания Heineken выпустила ограниченный тираж кроссовок под названием Heinekicks перед запуском новой марки пива Heineken Silver. Фишка этой обуви заключается в подошве, которая наполнена светлым пивом. Оно усиливает ощущение мягкости при ходьбе и придаёт для кого-то приятный аромат напитка. Но помимо этой особенности в язычке каждой пары кроссовок спрятана фирменная открывашка, с помощью которой всегда можно открыть бутылочку чего-то вкусного.

Подарок на день влюблённых «ValenHeinz»

Как насчёт шоколадно-кетчуповых конфет от Heinz и от кондитеров лондонского гастронома Fortnum & Mason?

Ещё один сюрприз от Heinz

Heinz любит баловать своих покупателей всякими сладостями, которые не всегда подарят вам сластинку во рту! Вот, например, ещё один продукт от компании Kraft Heinz. На этот раз производители подготовили набор мороженого, которое можно сделать в домашних условиях со вкусом предложенного соуса. Всего на выбор даётся 5 соусов. Чтобы точно всё получилось, в каждом наборе имеется рецепт с лучшими советами.

Versace и спортивный инвентарь в стиле барокко

Подводка-фломастер для глаз от SEPHORA x STABILO

Наглядный пример, что может произойти, если бьюти сфера и компания по продаже канцтоваров объединятся.

Supreme + Orio = гибридная печенька

Помада со вкусом острых куриных крылышек от KFC

Доступна эта помадка под названием «bucket red» только в одном цвете — красном. Остаётся на губах даже после вкусного обеда крылышками!

Текила от Tesla

Toyota Housing

Toyota занимается не только продажей автомобилей, но и постройкой домов.

Мёд от Porsche

В 2017 году немецкая компания по продажам автомобилей Porsche приютила у себя на заводе в Лейпциге 25 пчелиных колоний. Результат — новый продукт, который представлен на полках фирменного магазина на территории завода.

Духи Harley Davidson

Новое изобретение от Lay’s

Бренд Рианны Fenty Beauty в коллаборации с маркой MSCHF представил новый набор бьюти-бокса, который состоит из блеска для губ в виде пакетиков из-под кетчупа. И это не просто так. Покупателю предлагается сыграть в русскую рулетку или же по-другому в игру «Кетчуп или макияж». Ведь никто не знает, в каком из 6 пакетиков спрятан бальзам для губ, а в каком кетчуп! Угадывайте сами!