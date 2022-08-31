16 фотографий, которые показывают, как со временем преображаются те, кого в детстве считали гадкими утятами

Детство и юность — чудесное время. Однако не все могут почувствовать его прелести. Для многих переходный возраст связан с травлей, подростковыми прыщами и прочими штуками, которые заставляют чувствовать себя тем самым «гадким утёнком» из сказки Андерсена. Но проходит несколько лет, и утята превращаются в прекрасных лебедей. Смотрите сами:

Из 17 в 28. Из мальчика-гота в мужчину-гота!

Из 19 в 21

12-16-25

Это было не только изменение внешности. У меня уверенность в своих силах и готовность пробовать что-то новое.

Из 10 в 20

Фото с разницей в 3 года и 40 кг

Чудесное превращение в учительницу мисс Морган

Всем бывшим и нынешним гадким утятам: улыбайтесь!

16 лет и 22 года

Сделала стрижку, поставила брекеты и обновила гардероб!

Потерял 50 кг за 18 месяцев после травмы в регби

Начал заниматься греблей в университете, получил степень магистра математики.

Из 11 в 21

15 лет и 30 лет

Очевидно, что я перестал пользоваться выпрямителем.

Из 17 в 22

Мои волосы больше не выглядят как плохой парик.

Между фотографиями 4 года

Раньше мне действительно не нравилось, как я выгляжу, но постепенно я стала относиться к себе немного лучше. Я даже не осознавала разницы, пока не увидела её.

15 лет и 16 лет, разница примерно 14 месяцев

Не всем для изменений нужно долгое время.

Из 13 в 21. Мечты действительно сбываются

10 лет и 29 лет

В 10 лет надо мной издевались в школе за то, что я застенчивая и «стрёмная». В 22 я работала моделью, но страдала от депрессии, тревоги и расстройства пищевого поведения. В 29 я по-прежнему модель, но уже имею здоровый вес и чувствую себя намного счастливее.

12 лет и 16 лет

А здесь вы можете найти пост о том, как выросли дети-актёры, и насколько они отличаются от тех, кто сыграл в фильмах их взрослые версии.