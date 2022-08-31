16 фотографий, которые показывают, как со временем преображаются те, кого в детстве считали гадкими утятами
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » 16 фотографий, которые показывают, как со временем преображаются те, кого в детстве считали гадкими утятами

16 фотографий, которые показывают, как со временем преображаются те, кого в детстве считали гадкими утятами

16 фотографий, которые показывают, как со временем преображаются те, кого в детстве считали гадкими утятами

Детство и юность — чудесное время. Однако не все могут почувствовать его прелести. Для многих переходный возраст связан с травлей, подростковыми прыщами и прочими штуками, которые заставляют чувствовать себя тем самым «гадким утёнком» из сказки Андерсена. Но проходит несколько лет, и утята превращаются в прекрасных лебедей. Смотрите сами:

Из 17 в 28. Из мальчика-гота в мужчину-гота!

Из 19 в 21

12-16-25

Это было не только изменение внешности. У меня уверенность в своих силах и готовность пробовать что-то новое.

Из 10 в 20

Фото с разницей в 3 года и 40 кг

Чудесное превращение в учительницу мисс Морган

Всем бывшим и нынешним гадким утятам: улыбайтесь!

16 лет и 22 года

Сделала стрижку, поставила брекеты и обновила гардероб!

Потерял 50 кг за 18 месяцев после травмы в регби

Начал заниматься греблей в университете, получил степень магистра математики.

Из 11 в 21

15 лет и 30 лет

Очевидно, что я перестал пользоваться выпрямителем.

Из 17 в 22

Мои волосы больше не выглядят как плохой парик.

Между фотографиями 4 года

Раньше мне действительно не нравилось, как я выгляжу, но постепенно я стала относиться к себе немного лучше. Я даже не осознавала разницы, пока не увидела её.

15 лет и 16 лет, разница примерно 14 месяцев

Не всем для изменений нужно долгое время.

Из 13 в 21. Мечты действительно сбываются

10 лет и 29 лет

В 10 лет надо мной издевались в школе за то, что я застенчивая и «стрёмная». В 22 я работала моделью, но страдала от депрессии, тревоги и расстройства пищевого поведения. В 29 я по-прежнему модель, но уже имею здоровый вес и чувствую себя намного счастливее.

12 лет и 16 лет

А здесь вы можете найти пост о том, как выросли дети-актёры, и насколько они отличаются от тех, кто сыграл в фильмах их взрослые версии.

# Интересное
По материалам: twizz

Последние новости

Как отреагировали на свадьбу Прилучного Муцениеце и Карпович
Как отреагировали на свадьбу Прилучного Муцениеце и Карпович
Перечислены последствия расторжения договора об упрощенном визовом режиме между РФ и ЕС
Перечислены последствия расторжения договора об упрощенном визовом
В США вспомнили о пророческих словах Трампа про Европу и Россию
В США вспомнили о пророческих словах Трампа про Европу и Россию
Музыку Arcade Fire убрали с радиостанций после обвинений солиста в харассменте
Музыку Arcade Fire убрали с радиостанций после обвинений солиста в
Сморщенные и невкусные маринованные огурцы: почему так происходит и как этого избежать во время консервации
Сморщенные и невкусные маринованные огурцы: почему так происходит и
Ведущий «России 1» оценил политику Горбачева словами «хлебнули сполна»
Ведущий «России 1» оценил политику Горбачева словами «хлебнули сполна»
Очень странный парень чуть не попал под поезд
Очень странный парень чуть не попал под поезд
Кристине Асмус может грозить серьезное наказание
Кристине Асмус может грозить серьезное наказание
Лариса Гузеева боится, что ее вышибут из шоу «Голос 60+»
Лариса Гузеева боится, что ее вышибут из шоу «Голос 60+»
Иван Охлобыстин считает, что зритель проглотит всех сбежавших звезд
Иван Охлобыстин считает, что зритель проглотит всех сбежавших звезд
Первые 2 бесплатные игры по Games With Gold за сентябрь уже доступны
Первые 2 бесплатные игры по Games With Gold за сентябрь уже доступны
Конгрессмен США запросил у биткоин-бирж данные по борьбе с мошенничеством
Конгрессмен США запросил у биткоин-бирж данные по борьбе с

Топ на сегодня

Шэрон Стоун объяснила, почему любит фотографироваться в бикини, и рассказала о ботоксе и возрасте
Шэрон Стоун объяснила, почему любит фотографироваться в бикини, и
Города Нидерландов попросили временно снять с них антироссийские санкции
Города Нидерландов попросили временно снять с них антироссийские
Муж Нюши высказался о большой разнице в возрасте с женой
Муж Нюши высказался о большой разнице в возрасте с женой
Популярная певица стала ведущей шоу на российском телеканале
Популярная певица стала ведущей шоу на российском телеканале
Эмин Агаларов отдыхает вместе с бывшей женой, которая, кажется, беременна
Эмин Агаларов отдыхает вместе с бывшей женой, которая, кажется,

Еще по теме

16 фотографий людей, которые были гадкими утятами, но время и старания превратили их в прекрасных лебедей
Ольга Гажиенко никогда не хотела короткую мальчиковую стрижку
Хлои Кардашьян прозвали «Франкенштейном» из-за изменений внешности
Телеведущая Маша Малиновская рассказала, что прибегла к пластике из-за издевательств в школе