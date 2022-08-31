16 уморительных работ от парня из Бельгии, который решил разбавить фото звёзд своим присутствием
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16 уморительных работ от парня из Бельгии, который решил разбавить фото звёзд своим присутствием

16 уморительных работ от парня из Бельгии, который решил разбавить фото звёзд своим присутствием

Парень из Бельгии или как он сам себя называет «обычный Роб» — настоящий мастер-фотошопа, который с лёгкостью организует себе встречу с любой звездой, когда ему это захочется. Сходить в гости к Биберу или не поладить с Криштиану Роналду — не вопрос. Роб настолько виртуозно владеет техникой фотошопа, что может переместить себя на какую угодно фотографию знаменитости и очень даже неплохо влиться в коллектив. Выходит всё это забавно!

За бортом самолёта Уилла Смита

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С Джастином Бибером на отдыхе

Глупая вафелька в руках Ким Кардашьян

Сон, потревоженный Канье Уэстом

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Однажды меня тошнило в Голливуде в одной машине с Леонардо Ди Каприо, Брэдом Питтом и Квентином Тарантино

Не самый приятный массаж в моей жизни от Карди Би

Разочарованный Боб и Билли Айлиш

Когда доставщик пиццы опаздывает уже на 30 секунд, и ты понимаешь, что есть вероятность умереть с голоду.

В заложниках у Эминема

Ничего так долго не выкладывал, потому что Эминем держал меня взаперти в своей голубиной клетке после того, как я сказал ему, что спагетти его мамы были немного не доварены… Но сейчас я свободен!

Ныряние — не наш конёк (Бейонсе и Джей Зи)

Я тебя поймал, Лео! Стоооой!

Третий не лишний (Кайли Дженнер и Трэвис Скотт)

Пишем новый хит с Бибером

Первое место в ряду на матче (Бейонсе и Джей Зи)

Было 3, а стало 4 брата Джонас

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Слушаю истории о любви от Тейлор.

# Интересное
По материалам: twizz

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