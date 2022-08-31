16 уморительных работ от парня из Бельгии, который решил разбавить фото звёзд своим присутствием

Парень из Бельгии или как он сам себя называет «обычный Роб» — настоящий мастер-фотошопа, который с лёгкостью организует себе встречу с любой звездой, когда ему это захочется. Сходить в гости к Биберу или не поладить с Криштиану Роналду — не вопрос. Роб настолько виртуозно владеет техникой фотошопа, что может переместить себя на какую угодно фотографию знаменитости и очень даже неплохо влиться в коллектив. Выходит всё это забавно!

За бортом самолёта Уилла Смита

Криштиану Роналду должен мне новый телефон

С Джастином Бибером на отдыхе

Глупая вафелька в руках Ким Кардашьян

Сон, потревоженный Канье Уэстом

Эй, Канье, не мог бы ты, пожалуйста, перестать бегать и хихикать, как маленькая девочка. Сейчас 3 часа ночи, и я пытаюсь заснуть… спасибо!

Однажды меня тошнило в Голливуде в одной машине с Леонардо Ди Каприо, Брэдом Питтом и Квентином Тарантино

Не самый приятный массаж в моей жизни от Карди Би

Разочарованный Боб и Билли Айлиш

Когда доставщик пиццы опаздывает уже на 30 секунд, и ты понимаешь, что есть вероятность умереть с голоду.

В заложниках у Эминема

Ничего так долго не выкладывал, потому что Эминем держал меня взаперти в своей голубиной клетке после того, как я сказал ему, что спагетти его мамы были немного не доварены… Но сейчас я свободен!

Ныряние — не наш конёк (Бейонсе и Джей Зи)

Я тебя поймал, Лео! Стоооой!

Третий не лишний (Кайли Дженнер и Трэвис Скотт)

Пишем новый хит с Бибером

Первое место в ряду на матче (Бейонсе и Джей Зи)

Было 3, а стало 4 брата Джонас

Занимательный разговор с Тейлор Свифт

Слушаю истории о любви от Тейлор.