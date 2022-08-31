17 случаев, когда татуировки стали не просто рисунками на теле, ведь у них есть смысл и своя история
Татуировки — дело очень личное. Каждый делает их по своему поводу: кому-то нравятся рисунки и вид татуированного тела, кто-то хочет запечатлеть важное для себя событие. В этом посте мы собрали для вас примеры татуировок, которые стали для их обладателей не просто картинками. У каждой из них есть подтекст и какая-то история.
Сделали с мамой парные татуировки. В детстве она читала мне книги о драконах
У меня витилиго, и я решил немного повеселиться
Это бутылочка с отбеливателем.
Я глух на левое ухо, и это моя первая татуировка
Татуировка с моим идеальным псом Дизелем
В прошлом году я потеряла ногу, а сегодня сделала татуировку в виде фламинго, так как мы с ним стоим на одной ноге
На свое 18-летие я сделал татуировку на руке в виде смеха моего папы
Его не стало три года назад, но теперь его улыбка и радость всегда со мной, куда бы я ни пошёл.
Я спросил папу, какую татуировку мне сделать следующей
Видимо, папа ответил: «Тебе не нужна ещё одна татуировка». Эта надпись и появилась на руке.
Я запечатлела послание от себя семилетней. Мне 27, и пусть этот рисунок напоминает больше любить себя
Семейная татуировка
В ней объединились почерки мамы, бабушки, сестры и племянницы.
В качестве первой татуировки решил сделать один из рисунков сына
Записал, как моя дочь говорит: «Папа, я тебя люблю. И я принцесса»
Теперь эта звуковая дорожка осталась на руке отца татуировкой.
У меня есть три веснушки, похожие на Пояс Ориона, поэтому я вытатуировала остальные созвездия
Татуировка, которая изображает меня и моих детей
Наконец-то сделала свою первую татуировку
Рисунок посвящён фотографии родителей в молодости, а ещё на там есть небольшое камео собаки обладательницы тату.
Минималистичный енот на моей ноге в честь моего сына
Как всё связано? Дело в том, что любимая игрушка ребёнка — плюшевый енот.
Я только что сделал свою первую татуировку в память о моей борьбе с депрессией!
Автор рассказал о смысле этого тату. Во-первых, он любит котов, а во-вторых, это точка с запятой, которая показывает, что депрессия — это не остановка, а пауза, и жизнь после не неё не заканчивается.
Моя жуткая собака
А здесь вы можете найти подборку татуировок, которые помогли людям обыграть их шрамы.