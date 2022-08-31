17 случаев, когда татуировки стали не просто рисунками на теле, ведь у них есть смысл и своя история
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17 случаев, когда татуировки стали не просто рисунками на теле, ведь у них есть смысл и своя история

17 случаев, когда татуировки стали не просто рисунками на теле, ведь у них есть смысл и своя история

Татуировки — дело очень личное. Каждый делает их по своему поводу: кому-то нравятся рисунки и вид татуированного тела, кто-то хочет запечатлеть важное для себя событие. В этом посте мы собрали для вас примеры татуировок, которые стали для их обладателей не просто картинками. У каждой из них есть подтекст и какая-то история.

Сделали с мамой парные татуировки. В детстве она читала мне книги о драконах

У меня витилиго, и я решил немного повеселиться

Это бутылочка с отбеливателем.

Я глух на левое ухо, и это моя первая татуировка

Татуировка с моим идеальным псом Дизелем

В прошлом году я потеряла ногу, а сегодня сделала татуировку в виде фламинго, так как мы с ним стоим на одной ноге

На свое 18-летие я сделал татуировку на руке в виде смеха моего папы

Его не стало три года назад, но теперь его улыбка и радость всегда со мной, куда бы я ни пошёл.

Я спросил папу, какую татуировку мне сделать следующей

Видимо, папа ответил: «Тебе не нужна ещё одна татуировка». Эта надпись и появилась на руке.

Я запечатлела послание от себя семилетней. Мне 27, и пусть этот рисунок напоминает больше любить себя

Семейная татуировка

В ней объединились почерки мамы, бабушки, сестры и племянницы.

В качестве первой татуировки решил сделать один из рисунков сына

Записал, как моя дочь говорит: «Папа, я тебя люблю. И я принцесса»

Теперь эта звуковая дорожка осталась на руке отца татуировкой.

У меня есть три веснушки, похожие на Пояс Ориона, поэтому я вытатуировала остальные созвездия

Татуировка, которая изображает меня и моих детей

Наконец-то сделала свою первую татуировку

Рисунок посвящён фотографии родителей в молодости, а ещё на там есть небольшое камео собаки обладательницы тату.

Минималистичный енот на моей ноге в честь моего сына

Как всё связано? Дело в том, что любимая игрушка ребёнка — плюшевый енот.

Я только что сделал свою первую татуировку в память о моей борьбе с депрессией!

Автор рассказал о смысле этого тату. Во-первых, он любит котов, а во-вторых, это точка с запятой, которая показывает, что депрессия — это не остановка, а пауза, и жизнь после не неё не заканчивается.

Моя жуткая собака

А здесь вы можете найти подборку татуировок, которые помогли людям обыграть их шрамы.

# Интересное
По материалам: twizz

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