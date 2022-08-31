5 проверенных методов и советов для изменения жизни к лучшему

Вадим Карасев

Каждый человек мечтает о том, чтобы сделать свою жизнь лучше. Проблема в том, что многие не знают, как этого добиться быстрее. Эксперты в области биоэнергетики дали несколько полезных советов, которые помогут вам прийти к счастью намного быстрее.

Для начала стоит отпустить прошлое, чтобы начать жить полной жизнью и не зависеть от того, что происходило с вами ранее. Негативное прошлое должно оставаться за пределами вашего сознания, ведь оно не способствует ничему хорошему — только провоцирует нас на самокопания, которые не дают изменить будущее и настоящее.

Визуализация

Это самый главный пункт, так что он заслуживает быть первым в списке. Визуализация — это когда мысли человека становятся явью. Проблема в том, что многие попросту не знают, как правильно визуализировать свое будущее. Тут можно воспользоваться некоторыми хитростями.

Например, вы можете повесить картину своего идеального будущего на стену. Если суть благоприятных изменений для вас — найти новую работу, то пусть это будет картина, связанная с конкретной сферой деятельности. Можно поставить на рабочий стол компьютера картинку с семейной парой рядом со своими детьми, если вы мечтаете о семье и семейном счастье в целом. Это поможет вам визуализировать мечту быстрее.

Поставьте цель. Без цели визуализация работать попросту не будет. Когда человек хочется быть счастливым, но не видит своего будущего, визуализировать свои желания не получится, ведь у них нет никакой конкретики. Важно понять, чего именно вы желаете, тогда всё получится.

Избавляйтесь от негативного мышления

Как показывает практика и наблюдения, жизнь меняется в лучшую сторону в подавляющем большинстве случаев у тех, кто позитивен в своих мыслях относительно этого будущего. Если не верить в чудеса и в то, что вы можете стать успешными, то ничего и не произойдет.

Совсем не обязательно иметь непоколебимую уверенность. Достаточно верить в то, что если вы прилагаете к чему-то усилия, то они обязательно окупятся. Вам необходимо быть объективными, здраво оценивая возможности и неудачи, ведь не бывает так, что от начала пути до достижения цели человек не совершает ни одной ошибки.

Очень часто негативное мышление порождается токсичным окружением. Просто подумайте на тему того, сколько раз в детстве и во взрослой жизни вам говорили, что невозможно разбогатеть или что вы не достойны чего-то, не способны сделать что-то. Люди вечно пытаются понизить чужую самооценку, породив в окружающих сомнения, ведь нам всем так хочется, чтобы мы не были единственными неудачниками на планете. Не верьте тем, кто заставляет вас чувствовать себя неполноценными.

Начните действовать

Под лежачий камень вода точно не потечет. Точно так же и вам не удастся дождаться того момента, пока жизнь начнет меняться сама по себе. Вам не обязательно нужно прыгать с места в карьер, бросая абсолютно все силы на достижение нужной цели. Можно действовать осторожно и расчетливо. В некоторых ситуациях такой подход будет даже более эффективным.

Не стойте на месте. Изучайте информацию, нужную для изменения жизни, общайтесь с людьми, которые могут помочь вам чему-то научиться, пробуйте делать что-то новое. Главное — не забывайте о том, что вам необходимо оставаться собранными.

Разделите главную задачу на несколько более мелких

Например, вы хотите переехать жить в другую страну. Для этого нужно выучить язык, накопить денег. Это уже две конкретные и понятные задачи, которые тоже можно разделить на более мелкие, а те, в свою очередь, тоже разделить на составляющие. Так у вас появится список дел на ближайшую неделю, месяц, год, два и так далее. Со списком дел и целей появляется мотивация, ведь когда мы достигаем промежуточной цели, это подстегивает нас к тому, чтобы продолжать заниматься тем, что поможет изменить жизнь к лучшему и стать счастливее.

Хвалите и поощряйте себя

Как только вы достигаете какой-то глобальной или локальной цели, не забывайте хвалить себя. Можно устраивать мини-праздники, которые помогут вам понять, что вы стараетесь не просто так. Они тоже будут повышать вашу мотивацию и дарить позитивные эмоции. Дело в том, что когда мы слишком долго идем к чему-то, пытаясь изменить реальность вокруг себя, нам не хватает на это сил. Устраивая праздники и поощряя себя, мы понимаем, что работаем и трудимся не зря, убивая кучу сил и времени.