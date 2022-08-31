Агент Кристины Асмус отреагировала на возбуждение дела против актрисы

Вадим Карасев

Агент Асмус назвала слухами данные о возбуждении дела о дискредитации ВС РФ против актрисы

Агент российской актрисы Кристины Асмус Мария Нисанова в разговоре с «Лентой.ру» усомнилась в том, что на артистку завели административное дело.

«Не верьте слухам», — заявила она.

Ранее стало известно, что на Асмус завели дело о дискредитации вооруженных сил России. Соответствующая информация появилась в картотеке Тверского райсуда Москвы.

Из-за каких материалов Асмус заподозрили в дискредитации российской армии, пока неизвестно. В настоящий момент дело находится на рассмотрении.

За подобное правонарушение артистке в качестве максимального наказания может грозить штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что прокуратура потребовала признать экстремистскими песни рэпера Оксимирона.

