Аксенов назвал дымовой завесой заявление Киева о планах по «эвакуации» крымчан
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Аксенов назвал дымовой завесой заявление Киева о планах по «эвакуации» крымчан

Аксенов назвал дымовой завесой заявление Киева о планах по «эвакуации» крымчан

Глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале прокомментировал заявления украинских властей о том, что они якобы начали прорабатывать маршрут эвакуации жителей Крыма на время «активной деоккупации» полуострова.

Советник Владимира Зеленского Михаил Подоляк 30 августа сообщил, что Украина начала прорабатывать маршрут эвакуации жителей Крыма.

«Думаю, что чем хуже у киевского режима будут идти дела на реальных фронтах, тем больше будет подобных заявлений», — написал Аксенов.

По его словам, подобные заявления киевских властей — это своего рода «дымовая завеса», которая должна скрыть от украинских граждан военную и экономическую катастрофу режима. Ведь если руководство Украины говорит о «деоккупации Крыма», значит, не все так плохо, и ВСУ вот-вот всех победят — примерно такая здесь логика, объяснил Аксёнов. И добавил: «Они и с польской границы будут об этом вещать».


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По материалам: pnp.ru

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