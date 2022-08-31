Алексей Панин пробрался обратно в Россию

44-летний актер Алексей Панин заявил что вернулся. Артист еще недавно делился с публикой фотографиям из солнечной Испании, куда он переехал летом 2020 года вместе дочерью Анной, и вдруг ошарашил поклонников заявлением о своем возвращении в Россию. Актер выложил снимок со светского мероприятия, на которым он запечатлен вместе с женой Евой Тарлакян, с подписью: «Я вернулся с моей женой». Надолго ли Панин обосновался в столице, пока неизвестно – он не стал делиться с общественностью своими ближайшими планами. Также ничего не сказал актер и о 14-летней дочери, которая начала осваиваться в Европе и даже нашла подработку официанткой. А вот звезда «Жмурок» в Испании сидел без дела, потому что все его проекты остались на родине.К слову, Панин не первый раз после эмиграции наведывается в Москву. В прошлом году он посетил столицу под Новый год, чтобы сняться в каком-то праздничном проекте, однако не задержался в стране надолго и все это время жаловался на холодный российский климат, который подрывает его здоровье. Напомним, в Испании Панин купил квартиру в курортном городе Терревьеха и оформил вид на жительство для себя и дочери Анны. Также вместе с актером в Европу прилетела его супруга, с которой он познакомился незадолго до эмиграции. Правда, у звезды «Жмурок» с Тарлакян довольно свободные отношения: они не проводят все время вместе, Ева часто летает отдыхать одна, однако во время визита в Москву она решила составить Панину компанию.