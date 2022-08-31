Андрей Норкин жестко высказался о Меладзе

Ведущий Андрей Норкин не понимает, как звезды сначала критикуют Россию, а потом едут сюда зарабатывать. Телеведущий «Место встречи» Андрей Норкин в эфире своей программы заявил, что его атакуют подписчики с вопросами, почему музыканту Валерию Меладзе дают спокойно выступать в России.«Валерий Меладзе, который только что раздавал кучу интервью, говоря, что Россия немытая, он из нее уезжает и вообще он всю жизнь работал на Украине и в Грузии, сейчас опять приехал в Москву, опять поет», сказал Андрей Норкин. Как отметил Норкин, все соцсети заполнены кадрами с Меладзе и его выступлением в столице. Люди напрямую задают ему вопрос, что с этим делать. Ранее Валерий Меладзе выступил в одном из московских клубов. Этот концерт вызвал широкий общественный резонанс в российском обществе.