Астропрогноз на сентябрь 2022 года

Вадим Карасев

Начинается первый месяц осени. Вопреки неприятным ожиданиям о том, что он станет тяжелым и неприятным, ночные светила сделают его наполненным мощной позитивной энергией.

Благодарить стоит в первую очередь Венеру, которая войдет в знак Девы 5 сентября. Именно она даст нам большую часть сил и уверенности. Важно действовать, пытаясь бороться с ленью и апатией всеми доступными способами. Единственный, кто будет нас расстраивать, так это Меркурий, который с 10 сентября станет ретроградным. Это значит, что всем нам лучше быть осторожнее в обращении с деньгами.

Овен

Ночные светила высветили в конце лета в Овнах темные стороны их характера, но в сентябре ситуация кардинально изменится. Эти люди смогут демонстрировать всем только свои лучшие качества. Не будет никаких преград для добрых поступков. Многие из окружения Овнов станут более открытыми и начнут благодарить их за поддержку, что совершенно точно подтолкнет представителей данного Знака к великодушию. События сентября станут прологом для чего-то хорошего — какой-то яркой и позитивной истории. Это важное и судьбоносное время, в которое нельзя упускать ничего из вида.

Телец

Тельцам стоит уповать в первую очередь на помощь их числа-талисмана. Основную роль в привлечении удачи и в распознании приближающегося успеха сыграют именно числа. Таким образом Вселенная попытается связаться с Тельцами, достучаться до них. Звезды и планеты на их стороне, поэтому они смогут помочь представителям данного Знака свести все их проблемы к минимуму. Сентябрь не откроет перед ними новых возможностей, но совершенно точно поможет закончить начатое, стать лучше и взять верх над унынием, скорбью и сожалениями.

Близнецы

Близнецы — одни из самых общительных людей на планете. К сожалению, далеко не всегда им удается общаться с теми, кто их вдохновляет и радует. Многие люди окажутся токсичными и злыми. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали о том, как вести диалог с такими личностями, чтобы защитить себя от их влияния. Чего делать абсолютно точно не стоит, так это отвечать грубостью на провокации. Война и конфликты — это дело двух сторон, а не одной, так что если не поддерживать плохие разговоры, никакого продолжения они иметь не будут.

Рак

Раки — одни из самых удачливых людей сентября. Чтобы не спугнуть фортуну и не потерпеть фиаско, представителям данного Знака стоит избегать употребления слов, которые мешают жить счастливо. Именно наши с вами слова и мысли формируют реальность вокруг нас, а действия являются их следствием, так что Ракам с их способностями к визуализации нужно поменьше унывать. Невозмутимость, хладнокровие, душевное спокойствие сделают этих людей намного богаче, успешнее, удачливее и в какой-то мере даже харизматичнее.

Лев

Львам в этот период важно не изобретать заново колесо, а пользоваться почаще простыми жизненными истинами, которые делают человека сильнее. У каждого поступка представителей этого Огненного Знака должны быть исключительно благие намерения. Только так они смогут привлечь в свою жизнь больше счастья. Оптимизм должен превалировать над негативом, поскольку сейчас во Вселенной все происходит именно таким образом. Добра и светлая энергия будет толкать Львов на правильные поступки. Не нужно этому как-то противиться.

Дева

Девы будут крайне продуктивными и успешными людьми, но только в том случае. Если им будет хватать энергии, ведь дел может оказаться много, а сил нет. Десять полезных привычек помогут укрепить биополе и стать сильнее. Чтобы не наделать ошибок в моменты совершения покупок, астрологи советуют Львам не носить с собой крупные суммы денег, особенно в момент шопинга. Если захочется купить что-то, лучше заранее обдумать все варианты и дать идее настояться, чтобы потом не пожалеть о содеянном. В любви примерно та же ситуация — спешка может дорого стоить.

Весы

Весам энергия Венеры поможет воплотить мечту в реальность силой мысли. Это очень продуктивное время, причем как для финансовой сферы, так и для амурной. Весам стоит поверить в себя, поскольку их жизнь изменится с высокой вероятностью. Это может произойти стихийно в конце месяца, либо данный процесс начнется постепенно и размеренно в начале — с перехода Венеры в Знак Девы. Самый главный совет экспертов на данный жизненный этап — не нужно плясать под чужую дудку. Весы должны думать своей головой и поступать так, как удобно им, но в пределах разумного.

Скорпион

Скорпионам эксперты советуют привлечь на помощь силу стихии Воды — своей родной стихии, которая питает их энергией и удачей. В сентябре она будет нужна больше, чем когда-либо еще, потому что от успехов в это время будет зависеть очень многое в далеком будущем. Это время, когда важно думать на несколько шагов вперед и не сидеть без дела. В плане отношений с близкими, второй половинкой и друзьями тоже придется поработать. Астрологи настоятельно рекомендуют Скорпионам избавиться от ревности, поскольку она будет очень опасной и начнет отравлять любовь и дружбу в разы сильнее.

Стрелец

Стрельцы — одни из самых удачливых людей в сентябре. Чтобы оставаться на вершине «пищевой цепочки» Стрельцам необходимо срочно избавиться от негативных мыслей и энергии. Мощная практика в том плане станет лучшим помощником. Также важно доводить все начатые ранее дела до конца. Незавершенные проекты могут заставить Стрельцов утонуть в раздумьях и сожалениях. Если есть возможность что-то сделать, лучше ею воспользоваться сполна. Смелость и ответственность — два краеугольных камня истинного успеха в сентябре.

Козерог

Козерогам астрологи в самую первую очередь советуют отказаться от критики в адрес окружающих. Это очень опасно, поскольку друзья могут превратиться во врагов, если не хвалить их и не поддерживать в трудные времена. Сентябрь — это время, когда всем, кто хочет стать успешнее, необходимо обходить стороной людей, лишающих удачи. Ранее мы рассказывали о том, как их распознать и как от них защититься. Козерогам нельзя быть такими токсичными людьми и не стоит становиться их жертвой, иначе и любовная, и финансовая сферы пострадают.

Водолей

Водолеям нужно начать решать свои кармические задачи, причем максимально быстро. Сейчас идеальное время для того, чтобы заняться из решением, поскольку Вселенная на нашей стороне. Чего точно делать не стоит, так это вмешиваться в жизнь окружающих людей. Важно позволить своим детям, второй половинке и друзьям самим принимать важные решения. Астрологи советуют Водолеям не терять уверенности, недооценивая самих себя, но в первую очередь нужно остерегаться обратной ситуации — переоценки своих навыков. Так Водолеи могут наткнуться на большие проблемы.

Рыбы

В сентябре Рыбы смогут залечить свои душевные раны, забыть про обиды и негативные эмоции. Чтобы избежать разочарований, придется быть решительнее. Если Рыбы будут сидеть и ждать, пока жизнь сама изменится, вероятность ожидаемых перемен окажется близкой к нулю. Нужно провоцировать изменения, начиная действовать сразу, без раздумий. Это не так просто, как хотелось бы, но зато у такого подхода есть неоспоримый плюс — моментальные результаты и возможность точно спрогнозировать развитие событий.