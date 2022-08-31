Бородина смогла раскрыть обман Татьяны Репиной
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Бородина смогла раскрыть обман Татьяны Репиной

Бородина смогла раскрыть обман Татьяны Репиной
Ведущая Дом-2 Ксения Бородина не так часто появляется на теле стройке, но каждый раз при этом что-то происходит. Вот и сейчас она раскрыла очередной обман. Ксения Бородина в последнее время не слишком часто появляется в пределах Дом-2, однако действует она при этом довольно активно. Вот и сейчас Бородиной удалось раскрыть план Татьяны Репиной с местью Алексею Безусу. Как оказалось, Татьяна снова решила начать обманывать фанатов, распуская слухи о том, что от Леши беременна другая девушка.

В итоге Татьяна создала очередной фейк, опубликовала пост и не стала убирать его со своей страницы. А когда Ксения поинтересовалась, изменилась ли Репина за своё поведение, девушка начала прилюдно лгать, мол, да, извинилась. После этого она сказала, что все-таки попросит прощения за то, что ради хайпа портит репутацию парню.

В итоге Репина строит из себя жертву, а Безуса она упорно поливает грязью. Новые подписчики активно к ней идут, жалея бедную и несчастную мать-одиночку. Как итог: Лёше на Дом-2 обелили репутацию и позволили снова вступать в отношения, а Таню теперь считают неадекватной. После этого парень вряд ли уйдёт с проекта, ведь руководство дало ему второй шанс построить отношения с молодой девушкой.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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