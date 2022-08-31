Число заразившихся коронавирусом выросло почти на 17 процентов
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Число заразившихся коронавирусом выросло почти на 17 процентов

Число заразившихся коронавирусом выросло почти на 17 процентов

В России за последние сутки выявлен 46 321 новый случай заражения коронавирусом, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.

Этот показатель на 16,8 процента превышает данные предыдущих суток, когда было зафиксировано 39 658 заболевших.

Выздоровели 39 054 человека, госпитализированы 4232 человека, умерли 92 человека.

В Москве выявлено 8518 новых случаев, выздоровели 8696, госпитализированы 359, умер 31 человек.

Накануне Минздрав подтвердил право бесплатной сдачи ПЦР-теста для госпитализации. Ведомство выпустило официальный комментарий по этой теме после того, как к нему обратился Всероссийский союз пациентов с просьбой повлиять на больницы, которые при плановой госпитализации требуют результаты ПЦР-теста, не предлагая сдать его бесплатно по полису ОМС.

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По материалам: pnp.ru

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