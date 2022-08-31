COO Pantera Capital покинул компанию спустя два месяца после начала работы
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COO Pantera Capital покинул компанию спустя два месяца после начала работы

COO Pantera Capital покинул компанию спустя два месяца после начала работы


Главный операционный директор Pantera Capital Самир Шах спустя два месяца после своего назначения покинул компанию. На это указывает информация в его профиле на LinkedIn.


Топ-менеджер устроился на работу в криптобанк в июле после 13 лет, проведенных в JPMorgan в качестве руководителя отдела продаж по управлению активами.


За месяц до ухода Шаха из Pantera Capital ее главный юрисконсульт Джо Сисевски перешел на должность руководителя аппарата и старшего юрисконсульта CFTC. В предыдущие годы специалист работал в ведомстве под руководством бывшего комиссара Марка Ветьена.


Напомним, в мае ForkLog сообщал, что Pantera Capital обналичила около 80% инвестиций в Terra до краха проекта.


Ранее венчурная фирма инвестировала в NFT-платформу распространения мультимедиа Pinata.


Месяцем ранее Pantera Capital возглавила инвестраунд децентрализованного регистратора доменов Unstoppable Domains на $65 млн.


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# Экономика cftc, pantera capital, новости
По материалам: ForkLog

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