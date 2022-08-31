COO Pantera Capital покинул компанию спустя два месяца после начала работы

Главный операционный директор Pantera Capital Самир Шах спустя два месяца после своего назначения покинул компанию. На это указывает информация в его профиле на LinkedIn.

Топ-менеджер устроился на работу в криптобанк в июле после 13 лет, проведенных в JPMorgan в качестве руководителя отдела продаж по управлению активами.

За месяц до ухода Шаха из Pantera Capital ее главный юрисконсульт Джо Сисевски перешел на должность руководителя аппарата и старшего юрисконсульта CFTC. В предыдущие годы специалист работал в ведомстве под руководством бывшего комиссара Марка Ветьена.

Напомним, в мае ForkLog сообщал, что Pantera Capital обналичила около 80% инвестиций в Terra до краха проекта.

Ранее венчурная фирма инвестировала в NFT-платформу распространения мультимедиа Pinata.

Месяцем ранее Pantera Capital возглавила инвестраунд децентрализованного регистратора доменов Unstoppable Domains на $65 млн.

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