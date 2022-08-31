«Дайнеко – колхозница, а Дубцова квадратная»: Арифулина прошлась по участницам «Фабрики звезд»

На протяжении пяти сезонов Арифулина работала с никому не известными, начинающими артистами. За короткий срок благодаря усердию хореографов, балетмейстеров, режиссеров, продюсеров, педагогов по актерскому мастерству и вокалу фабриканты стали кумирами миллионов россиян. Сегодня Лина не боится резко говорить о выпускниках телешоу, ведь именно с ее помощью они достигли больших высот.

Чтобы получить яркий творческий номер, директору телепроекта приходилось идти на хитрость — либо быть добрым советчиком, либо проявлять жесткость, быть строгой и непоколебимой. Телережиссер не стеснялась говорить правду в глаза, и порой ее высказывания были обидными. И все же конкурсанты прислушивались к мнению профи. Оглядываясь назад, Лина вспомнила каждого участника и рассказала, какими они были в начале карьеры.

«Вика Дайнеко была очень простой, немножко народная, чуть-чуть неотесанная. Очень хотелось сделать ее модной, как Дженнифер Лопес. Все-таки у нее хороший вокал, хороший субтончик. Но этот колхоз, который был... Его не вытащить. Вика, на мой взгляд, больше артистка группы, она не сольная певица. В ней харизмы не хватает», — сказала 58-летний продюсер.

Не обошла стороной Арифулина и победительницу «Фабрики звезд 4». Ирина Дубцова выглядела тогда совсем по-другому, была несуразной. Команде проекта пришлось много поработать, чтобы привести артистку в порядок. «У нее были маленькие руки, маленькое ногтевое ложе, она была какая-то вся квадратная. Я сказала: «Ты похожа на депутата Государственной Думы, пожалуйста, давай худеть срочно». Я прям вырывала еду у нее», — рассказывает экс-директор телешоу.

Арифулина призналась, что Лена Темникова своим поведением вызывала у нее лишь недовольство, а чересчур идеальная Наталья Подольская не смогла увлечь зрителя из-за отсутствия нужных личностных качеств.

«Подольская. Для меня она всегда была странной. Наташа была очень зажатой. Немножко деревянная, непластичная. Непластична телом, непластична состоянием, энергетикой. Поэтому она не трогает душу — не включаешься. И до сих пор так. Просто есть вокал, но нет харизмы, нет обаяния.

Лена Темникова меня сильно раздражала. Очень медлительная, чересчур женственная. Такая женственная ленивость. В то время она была такой. Видимо, это не мой психотип, мне такие не очень нравятся. Потом, когда уже она стала петь в группе SEREBRO и сольно, — это прекрасно, вот это люблю», — сказала Лина в интервью Лауре Джугелия.