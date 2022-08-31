Дальневосточные вузы получат господдержку
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Дальневосточные вузы получат господдержку

Дальневосточные вузы получат господдержку

В программу «Приоритет-2030» добавлена отдельная группа критериев для дальневосточных университетов. Соответствующее постановление Правительства от 19.08.2022 № 1446 вступает в силу 31 августа.

Документ вносит поправки в правила проведения отбора вузов — участников программы «Приоритет-2030». Теперь туда добавлена отдельная группа критериев для дальневосточных университетов. Это даст возможность каждому из них стать участником программы. Размер господдержки для таких вузов будет составлять по 50 миллионов рублей в год.

Всего на Дальнем Востоке 39 вузов. Три из них уже являются участниками программы «Приоритет-2030» и еще два находятся в статусе кандидатов.

Благодаря дополнительному финансированию университеты смогут запустить новые образовательные программы с учетом специфики и потребностей регионов, создать современные исследовательские лаборатории и учебные подразделения, отмечается на сайте кабмина.

Сам проект по развитию высшей школы «Приоритет-2030» был запущен в 2021 году. В рамках этой инициативы вузам из всех российских регионов предоставляются гранты более чем по 100 миллионов рублей. Сейчас в программе участвует 121 университет.


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По материалам: pnp.ru

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