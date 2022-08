DeFi-проект OptiFi потерял $661 000 в ходе неудачного апдейта

Команда DeFi-протокола OptiFi на базе Solana случайно закрыла свою основную сеть, заблокировав средства пользователей в USDC на сумму $661 000.

OptiFi's program has been closed by mistakes we made.



TL;DR



1. We accidentally closed the OptiFi mainnet program and it's not recoverable

2. 661k USDC is locked in the PDAs, luckily 95% of the fund is from our team member

3. We will compensate for all users’ funds