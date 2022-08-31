DeFi-проект OptiFi потерял $661 000 в ходе неудачного апдейта
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DeFi-проект OptiFi потерял $661 000 в ходе неудачного апдейта

DeFi-проект OptiFi потерял $661 000 в ходе неудачного апдейта


Команда DeFi-протокола OptiFi на базе Solana случайно закрыла свою основную сеть, заблокировав средства пользователей в USDC на сумму $661 000.



По словам разработчиков, ошибка произошла в ходе обновления кода протокола. Процесс занял больше времени, чем ожидалось, вероятно из-за перегрузки Solana. 


В результате они прервали процесс установки, но после того, как был создан промежуточный аккаунт-посредник. В попытке удалить буферную учетную запись разработчики использовали команду solana program close.


"Здесь оказалось, что мы не совсем понимали влияние и риск этой командной строки. Solana program close, на самом деле, предназначена для окончательного закрытия программы и отправки токенов SOL из буферной учетной записи, используемой программой, обратно в кошелек получателя", — пояснила команда OptiFi.


Разработчики заверили, что компенсируют все средства пользователям.


Они также заявили, что извлекли уроки из инцидента и впредь намерены среди прочего:


  • выполнять развертывание обновлений при участии как минимум трех нод;
  • отделять пулы капитала в AMM от основной программы, чтобы минимизировать последствия таких ошибок.

Ричард Патель, разработчик Solana-клиента Firedancer от Jump Crypto, предложил исправление, которое поможет предотвратить подобные инциденты в будущем и, предположительно, вернуть заблокированные средства OptiFi.



"Чтобы донести это предложение до основной сети Solana, оно должно пройти техническую проверку. После чего — продвинуться до функции, которую должно одобрить большинство валидаторов для активации", — отметил он.


Напомним, в марте из-за ошибки команды AkuDreams голландский аукцион NFT-проекта завершился потерей средств пользователей. Свыше 11 539 ETH (~$33,93 млн) оказались навсегда заблокированы в смарт-контракте.

# Экономика новости defi, обновление, ошибка, новости
По материалам: ForkLog

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