DeFi-проект OptiFi потерял $661 000 в ходе неудачного апдейта

Команда DeFi-протокола OptiFi на базе Solana случайно закрыла свою основную сеть, заблокировав средства пользователей в USDC на сумму $661 000.

OptiFi's program has been closed by mistakes we made.



TL;DR



1. We accidentally closed the OptiFi mainnet program and it's not recoverable

2. 661k USDC is locked in the PDAs, luckily 95% of the fund is from our team member

3. We will compensate for all users’ funds — OptiFi (@OptifiLabs) August 29, 2022

По словам разработчиков, ошибка произошла в ходе обновления кода протокола. Процесс занял больше времени, чем ожидалось, вероятно из-за перегрузки Solana.

В результате они прервали процесс установки, но после того, как был создан промежуточный аккаунт-посредник. В попытке удалить буферную учетную запись разработчики использовали команду solana program close.

"Здесь оказалось, что мы не совсем понимали влияние и риск этой командной строки. Solana program close, на самом деле, предназначена для окончательного закрытия программы и отправки токенов SOL из буферной учетной записи, используемой программой, обратно в кошелек получателя", — пояснила команда OptiFi.

Разработчики заверили, что компенсируют все средства пользователям.

Они также заявили, что извлекли уроки из инцидента и впредь намерены среди прочего:

выполнять развертывание обновлений при участии как минимум трех нод;

отделять пулы капитала в AMM от основной программы, чтобы минимизировать последствия таких ошибок.

Ричард Патель, разработчик Solana-клиента Firedancer от Jump Crypto, предложил исправление, которое поможет предотвратить подобные инциденты в будущем и, предположительно, вернуть заблокированные средства OptiFi.

https://t.co/9a8IvFRIaK

Feature proposal to address irrecoverably closed programs (@OptifiLabs situation) — Richard Patel 🔥💃🏻 (@terorie_dev) August 30, 2022

"Чтобы донести это предложение до основной сети Solana, оно должно пройти техническую проверку. После чего — продвинуться до функции, которую должно одобрить большинство валидаторов для активации", — отметил он.

Напомним, в марте из-за ошибки команды AkuDreams голландский аукцион NFT-проекта завершился потерей средств пользователей. Свыше 11 539 ETH (~$33,93 млн) оказались навсегда заблокированы в смарт-контракте.