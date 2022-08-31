"Добрый Cola" и Rich Bitter: как Coca-Cola замаскировала свою продукцию в России
Стало известно, как будут выглядеть в России обновленные Coca-Cola, Fanta, Sprite и Schweppes. О подробностях ребрендинга пишет петербургское издание "Фонтанка" со ссылкой на источники среди отечественных ритейлеров.
Теперь Coca-Cola Company будет выпускать свои лимонады под торговым знаком дочерней компании "Добрый" – среди них будет вкус колы, апельсина, лимона-лайма и манго-маракуйи. Используемый любителями коктейлей тоник Schweppes переименуют в "Rich Тоник" и "Rich Bitter". Приобрести продукцию американской компании можно будет как в пластиковых бутылках, так и в алюминиевых банках.
Как утверждает собеседник интернет-газеты, отгрузки газировки начнутся в течение недели. Поставки продукции под брендом Coca-Cola прекратились еще в июне текущего года в связи с санкциями и логистическими проблемами. Как пишет издание, российский филиал корпорации долго работал над формулой концентрата, из которого получается любимый миллионами напиток. По словам источника, "колу сделали похожей на то, что было".
В середине июня 2022 года российский филиал Coca-Cola Company остановил производство и продажу напитков на территории РФ. В первых числах августа стало известно, что корпорация вернется на отечественный рынок, но культовые газированные напитки будут продаваться под маркой "Добрый".