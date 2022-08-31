"Добрый Cola" и Rich Bitter: как Coca-Cola замаскировала свою продукцию в России
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"Добрый Cola" и Rich Bitter: как Coca-Cola замаскировала свою продукцию в России

"Добрый Cola" и Rich Bitter: как Coca-Cola замаскировала свою продукцию в России

Стало известно, как будут выглядеть в России обновленные Coca-Cola, Fanta, Sprite и Schweppes. О подробностях ребрендинга пишет петербургское издание "Фонтанка" со ссылкой на источники среди отечественных ритейлеров.

 Теперь Coca-Cola Company будет выпускать свои лимонады под торговым знаком дочерней компании "Добрый" – среди них будет вкус колы, апельсина, лимона-лайма и манго-маракуйи. Используемый любителями коктейлей тоник Schweppes переименуют в "Rich Тоник" и "Rich Bitter". Приобрести продукцию американской компании можно будет как в пластиковых бутылках, так и в алюминиевых банках.


Как утверждает собеседник интернет-газеты, отгрузки газировки начнутся в течение недели. Поставки продукции под брендом Coca-Cola прекратились еще в июне текущего года в связи с санкциями и логистическими проблемами. Как пишет издание, российский филиал корпорации долго работал над формулой концентрата, из которого получается любимый миллионами напиток. По словам источника, "колу сделали похожей на то, что было".

Новый внешний вид колы и других лимонадов Coca-Cola

В середине июня 2022 года российский филиал Coca-Cola Company остановил производство и продажу напитков на территории РФ. В первых числах августа стало известно, что корпорация вернется на отечественный рынок, но культовые газированные напитки будут продаваться под маркой "Добрый".

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По материалам: uposters.ru

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