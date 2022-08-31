Дочь Дмитрия Пескова обманули телефонные мошенники: "С двух карточек сняли деньги"

Вадим Карасев

Дмитрий Песков рассказал, что его дочь Елизавета Пескова пострадала от действий телефонных мошенников: они сняли деньги с ее карт, вынудив ее сообщить свои данные. Украденное удалось вернуть благодаря службе безопасности банка.

Пресс-секретарь Владимира Путина поделился этой историей, выступая сегодня на просветительском марафоне "Знание". Говоря о мошенниках, действующих подобным образом, Песков отметил, что эти люди "абсолютно филигранно" умеют убеждать и используют этот талант в преступных целях:

У меня дочка попалась в прошлом году. Уж сколько я ей говорил и так далее... Она говорит, это был как гипноз, она даже ничего не поняла, как она стала называть свои пины и так далее. И у нее с двух карточек сняли деньги. То есть она была абсолютно осведомлена: и я, и банковские представители ей очень много и детально рассказывали, что нужно делать, чтобы обезопасить себя в цифровом плане. Но сила убеждения побеждает иногда знание, это такая вот парадоксальная вещь.

По словам пресс-секретаря президента, служба безопасности банка оперативно среагировала, поэтому все снятые средства удалось вернуть.

Я уж не знаю, поймали этих нехороших талантливых людей или не поймали, но деньги вернули,

— сказал Песков.

24-летняя дочь пресс-секретаря в последние месяцы, судя по фотографиям со светских мероприятий, находится в основном в Москве. Ранее она много лет жила и училась в Париже, где живет ее мать Екатерина Солоцинская, бывшая жена Пескова. В этом году Лиза вместе с другими членами семьи Пескова попала в списки санкций США и Евросоюза из-за спецоперации РФ на Украине. Спецоперацию Лиза, к слову, сначала осудила, поставив в инстаграме* соответствующий хештег, но позже удалила его.

*Instagram принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией в РФ

Маргарита Дорошевич