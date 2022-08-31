Елизавета Пескова осталась без денег из-за мошенников

Дочка пресс-секретаря президента, Елизавета Пескова клюнула на удочку мошенников. Дмитрий Песков заботится о своих детях и регулярно проводит с ними время. Дочь Лиза уже взрослая и уже давно живет самостоятельно, но при этом иногда теряет бдительность. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказала во время выступления на марафоне «Знание». Во время трансляции он решил поделиться семейной историей о том, как его дочь Елизавету развели телефонные мошенники. Несмотря на то, что девушка хорошо знает о происках современных аферистов и регулярно получает от папы наставления, как не попасться на удочку, мошенники постоянно придумывают новые способы обмана.«Дочка попалась в прошлом году на уловки телефонных мошенников. Уж сколько я ей говорил. Она сказала, это было как гипноз. Она даже ничего не поняла, как стала называть свои ПИНы и так далее, и у нее с двух карточек сняли деньги», — откровенно сказал Песков. Он не уточнил, обращалась ли дочь после всего случившегося к нему за помощью, но в итоге деньги Елизавете через какое-то время вернули. Дмитрий Сергеевич видит в этом заслугу службы безопасности, которая отреагировала очень быстро. «Я уж не знаю, удалось ли поймать этих нехороших, талантливых людей или не поймали, но деньги вернули. Сила убеждения иногда побеждает знание. Это такая парадоксальная вещь», — рассказал пресс-секретарь. Напомним, наследница Пескова несколько лет прожила в Париже, проходила там стажировку. Но недавно вернулась в столицу и занимается развитием культурных связей, а также международных проектов.