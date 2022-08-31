ЕР передала рюкзаки и наборы для первоклассников в Скадовский район Херсонской области

Вадим Карасев

Рюкзаки и наборы для первоклассников передала "Единая Россия" для школьников Скадовского района Херсонской области.

Акция "Собери ребенка в школу" охватывает все новые районы Херсонской области. На совещании с педагогами руководитель гуманитарной миссии "Единой России" в Херсонской области Игорь Кастюкевич передал 300 рюкзаков и наборов для первоклассников директорам школ трех районов области: Генического, Новотроицкого и Каховского. Еще около 100 наборов доставили сегодня в Скадовск.

"Встретились с директорами школ района и управлением образования в школе №1 Скадовска. Был достаточно серьезный разговор об образовательном процессе. Они спрашивают, советуются, говорят "мы видели в Российской Федерации вот так делают, а как нам сделать". Хороший разговор получился. Получил приглашение посетить и другие школы района, сельские. С людьми, у которых глаза горят, можно делать большие добрые хорошие дела", - рассказал Кастюкевич.

Всего школьные наборы в рамках партийной акции получат 5 тыс. первоклассников Херсонской области.

Школы региона будут работать с 1 сентября в очном формате и по российским стандартам. Кастюкевич попросил представителей учебных учреждений провести аудит школьных библиотек. В ближайшее время волонтеры гуманитарной миссии "Единой России" передадут в образовательные и социальные учреждения Херсонской области около шести тысяч книг, собранных на форуме "Таврида" в Крыму.