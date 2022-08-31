ЕР передала рюкзаки и наборы для первоклассников в Скадовский район Херсонской области
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

ЕР передала рюкзаки и наборы для первоклассников в Скадовский район Херсонской области

ЕР передала рюкзаки и наборы для первоклассников в Скадовский район Херсонской области

Рюкзаки и наборы для первоклассников передала "Единая Россия" для школьников Скадовского района Херсонской области.

Акция "Собери ребенка в школу" охватывает все новые районы Херсонской области. На совещании с педагогами руководитель гуманитарной миссии "Единой России" в Херсонской области Игорь Кастюкевич передал 300 рюкзаков и наборов для первоклассников директорам школ трех районов области: Генического, Новотроицкого и Каховского. Еще около 100 наборов доставили сегодня в Скадовск.


"Встретились с директорами школ района и управлением образования в школе №1 Скадовска. Был достаточно серьезный разговор об образовательном процессе. Они спрашивают, советуются, говорят "мы видели в Российской Федерации вот так делают, а как нам сделать". Хороший разговор получился. Получил приглашение посетить и другие школы района, сельские. С людьми, у которых глаза горят, можно делать большие добрые хорошие дела", - рассказал Кастюкевич.

Всего школьные наборы в рамках партийной акции получат 5 тыс. первоклассников Херсонской области.

Школы региона будут работать с 1 сентября в очном формате и по российским стандартам. Кастюкевич попросил представителей учебных учреждений провести аудит школьных библиотек. В ближайшее время волонтеры гуманитарной миссии "Единой России" передадут в образовательные и социальные учреждения Херсонской области около шести тысяч книг, собранных на форуме "Таврида" в Крыму.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Лучшие шутки и мемы из Сети - 31.08.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 31.08.2022 (15 фото)
Число случаев заражения оспой обезьян в мире превысило 50 тысяч
Число случаев заражения оспой обезьян в мире превысило 50 тысяч
Второй эпизод приквела «Игры престолов» оказался успешнее первого
Второй эпизод приквела «Игры престолов» оказался успешнее первого
ЕР передала рюкзаки и наборы для первоклассников в Скадовский район Херсонской области
ЕР передала рюкзаки и наборы для первоклассников в Скадовский район
Paradox неожиданно объявила об отмене сделки по Game Pass
Paradox неожиданно объявила об отмене сделки по Game Pass
В Бельгии предложили отключать освещение дорог для экономии энергии
В Бельгии предложили отключать освещение дорог для экономии энергии
Иосиф Пригожин заявил о продажности Валерия Меладзе
Иосиф Пригожин заявил о продажности Валерия Меладзе
Приятные сюрпризы для Девы и заветное желание Весов: гороскоп от Анжелы Перл на сентябрь 2022 года
Приятные сюрпризы для Девы и заветное желание Весов: гороскоп от
Ксения Бородина удивилась ценам на отечественные марки одежды
Ксения Бородина удивилась ценам на отечественные марки одежды
«Газпром» признал невозможность ремонта турбины «Северного потока»
«Газпром» признал невозможность ремонта турбины «Северного потока»
Звезды порно призвали создателей порнофильмов прекратить охотиться на подростков
Звезды порно призвали создателей порнофильмов прекратить охотиться на
VK направит более 30 млн рублей на стипендии для одаренных студентов вузов РФ
VK направит более 30 млн рублей на стипендии для одаренных студентов

Топ на сегодня

Города Нидерландов попросили временно снять с них антироссийские санкции
Города Нидерландов попросили временно снять с них антироссийские
Эмин Агаларов отдыхает вместе с бывшей женой, которая, кажется, беременна
Эмин Агаларов отдыхает вместе с бывшей женой, которая, кажется,
В России задумали смягчить уголовное наказание за неуплату налогов
В России задумали смягчить уголовное наказание за неуплату налогов
"Добрый Cola" и Rich Bitter: как Coca-Cola замаскировала свою продукцию в России
"Добрый Cola" и Rich Bitter: как Coca-Cola замаскировала
Эксперты оценили поддержку Донбасса со стороны российских регионов
Эксперты оценили поддержку Донбасса со стороны российских регионов

Еще по теме

ЕР доставила гумпощь в села Благодатное и Николаевку Херсонской области
Воронежская область поможет собрать в школу почти 500 первоклассников ЛНР
Волонтеры гумцентра ЕР в Херсоне доставляют продукты жителям малых сел и деревень области
Депутат Кастюкевич рассказал о первых результатах шефской помощи в ЛДНР