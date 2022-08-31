Европа достигла своей цели по запасам газа на зиму
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Европа достигла своей цели по запасам газа на зиму

Европа достигла своей цели по запасам газа на зимуДанные GIE: европейские ПХГ заполнены более чем на 80%

Евросоюз (ЕС) заполнил газом свои подземные хранилища (ПХГ) на целевые 80 процентов, пишет ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE). Таким образом, Европе удалось достигнуть своей цели по запасам газа на зиму на два месяца раньше срока.

Ранее страны ЕС обязались заполнить ПХГ минимум на 80 процентов к 1 ноября и на 90 процентов — ко всем последующим отопительным сезонам. Данные GIE от 29 августа свидетельствуют, что запасы газа в регионе выросли до 80,17 процента — этот объем на 0,6 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет.

На данный момент в хранилища ЕС закачано около 86,1 миллиарда кубометров топлива, в то время как в 2021 году максимум заполнения хранилищ составил немногим более 83 миллиардов кубометров (77,3 процента) и пришелся на 21 октября. «Заполненные газохранилища, конечно, не решат всех наших текущих проблем, но они позволяют европейским гражданам чувствовать себя более безопасно и уверенно перед наступающей зимой», — заявил член Европарламента Ежи Бузек. Запас покроет от 25 до 30 процентов зимнего потребления газа в Европе. 

Наибольшим количеством газа себя обеспечили Португалия и Польша (уровни запасов 100 и 99,54 процента соответственно). По запасам топлива также лидируют Франция (91,54 процента), Швеция (90,8 процента) и Дания (89,12 процента). ПХГ Италии заполнены на 81,93 процента, Испании — на 84,37 процента, Нидерландов — на 77,03 процента, Чехии — на 82,03 процента. В пятерке стран региона с наименьшими запасами — Латвия (54,97 процента), Болгария (60,91 процента), Венгрия (63,19 процента), Австрия (66,06 процента) и Румыния (72,69 процента).

Германия заполнила свои хранилища на 83,65 процента, однако этот уровень все еще не соответствует национальной цели, поставленной властями. Немецкое правительство обязало всех операторов довести уровень запасов к 1 октября — до 85 процентов, к 1 ноября — до 95 процентов. Глава Федерального сетевого агентства страны Клаус Мюллер заявил, что на этот раз Германия лучше подготовлена к остановке «Северного потока».

«Газпром» заявил о полной остановке газопровода в 9:00 31 августа, топливо перестало поступать в Европу в 4:00 по московскому времени. В этот день начнутся плановые работы на газоперекачивающем агрегате компрессорной станции (КС) «Портовая». Транзит возобновится в 4:00 3 сентября после работ, которые будут проводиться вместе со специалистами Siemens.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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