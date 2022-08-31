Фанаты Дом-2 рассчитывают на свадьбу Бухынбалтэ и Барзикова

Вадим Карасев

Кристина Бухынбалтэ обещала покинуть Дом-2, однако из отпуска она вернулась в приподнятом настроении и решила раскрутить Ивана Барзикова на очередное примирение. В итоге они решили поговорить нормально, но в очередной раз перешли на повышенные тона. В конце концов пара снова договорилась всё спокойно обсудить. В итоге все уверены, что максимум спустя пару дней они помирятся и дальше будут строить отношения.Некоторые поклонники даже рассчитывают, что Ваня красиво признается в любви Крис и даже сделает ей предложение руки и сердца. Они ничуть не сомневаются в этом, ведь должен же Барзиков как-то загладить свою вину за общение с Анной Самониной.Совсем недавно Ваня хотел проводить Кристину с вещами на выход, однако он совершенно был не готов к тому, что она возьмёт свои слова назад. Ещё и подписчики наседают с предложением. Правда, сделать он его всё равно не сможет, так как всё ещё женат на Марго Куксенко.