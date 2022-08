Glassnode: биткоин удерживает уровень $20 000 вопреки слабым метрикам

Спекулянты используют отскоки для продаж биткоина на фоне слабости ончейн-метрик. Цена не возвращается к минимумам из-за отсутствия серьезного давления продавцов, согласно аналитикам Glassnode.

Near-term weakness continues to haunt numerous #Bitcoin fundamentals, with prices faltering below $20k late last week.



In our latest newsletter, we assess this persistent market weakness, which is putting the bulls on the back-foot.



Read our analysis 👇https://t.co/CGUvEyiNL7