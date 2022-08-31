Glassnode: биткоин удерживает уровень $20 000 вопреки слабым метрикам

Спекулянты используют отскоки для продаж биткоина на фоне слабости ончейн-метрик. Цена не возвращается к минимумам из-за отсутствия серьезного давления продавцов, согласно аналитикам Glassnode.

Near-term weakness continues to haunt numerous #Bitcoin fundamentals, with prices faltering below $20k late last week.



In our latest newsletter, we assess this persistent market weakness, which is putting the bulls on the back-foot.



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Быки по-прежнему не могут установить устойчивый восходящий тренд по причине низкого спроса, а паттерны трат указывают на сохранение медвежьих настроений.

Ходлеры сохраняют непоколебимость. В Glassnode рассчитывают на достижение диапазона формирования дна, как это было характерно в предыдущие циклы нисходящей динамики.

Семидневная скользящая средняя потраченного выхода в контексте его «срока жизни» (ASOL) после недавнего всплеска (траты ходлеров) продолжает снижаться. Вместе с падением цены биткоина это говорит о поглощении текущего спроса предложением.

Учитывающая объем потраченных монет метрика Average Coin Dormancy показывает, что недавняя активность долгосрочных инвесторов носила незначительный по объему характер. Это подтверждает крайне слабый спрос на фоне низкой активности ходлеров.

Данные: Glassnode.

Семидневная скользящая средняя числа активных адресов (за исключением взаимосвязанных) тестирует нижнюю границу медвежьего канала. Дальнейшее снижение метрики будет означать «печальное ухудшение базы пользователей, чего не наблюдалось уже много лет», подчеркнули специалисты.

Данные: Glassnode.

Пока ходлеры снизили активность, а среди спекулянтов превалирует позиция «вернуть свои деньги без убытков» (продать по цене не ниже цены покупки), участники рынка в целом фиксируют суточные потери в $220 млн.

Это относительно скромное значение по сравнению с последними капитуляциями, когда показатель достигал нескольких миллиардов долларов.

Возврат метрики чистой реализованной прибыли/убытков (скользящей средней за 30 дней) в зону положительных значений станет признаком потенциальной силы рынка и восстановления спроса.

Данные: Glassnode.

Скорректированный коэффициент прибыльности потраченного выхода (SOPR) не преодолел планку в 1, когда цена биткоина тестировала отметку $24 000. Спекулянты закрывают позиции без убытка или с относительно небольшими потерями. Возврат метрики выше 1 подтвердит восстановление спроса.

Данные: Glassnode.

Показатель LTH-SOPR, отфильтровывающий монеты «возрастом» менее 155 дней, остается в диапазоне 0,6-0,65. Это говорит о наибольшей активности продаж со стороны покупателей в период 2021-2022 годов. Возврат метрики выше 1 будет конструктивным сигналом, однако на это могут уйти месяцы, заключили специалисты.

Данные: Glassnode.

Напомним, глава подразделения Genesis Trading по деривативам Джошуа Лим назвал три причины слабой динамики биткоина.

Ранее основатель Look Into Bitcoin Филип Свифт указал на вероятное падение цены первой криптовалюты на основании индикатора Whale Shadows.

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